Prefeitura de Campo Grande liberou eventos e campeonatos esportivos com a presença do público. A decisão foi publicada no Diário Oficial, nesta quarta-feira (14).

Segundo o decreto, está autorizada a presença de 30% do público. O evento será permitido por meio de assinatura do Termo de Compromisso e também deverá ser apresentado um Plano de Contenção de Riscos.

Dessa forma, o futebol amador também está autorizado.

