Economia está se recuperando bem, diz Bolsonaro

A economia brasileira está se recuperando melhor do que o esperado, conforme o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. O país teve “algum sucesso” na área da saúde durante a pandemia, comparado com outros lugares no mundo.

O Brasil é o terceiro país com maior número de casos e o segundo em número de mortes. Também está entre os países com maior número de mortes por 1 milhão de habitantes.

Durante cerimônia online da posse do novo presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Gouvêa Vieira, Bolsonaro repetiu ainda que, na sua visão, a epidemia de coronavírus foi “superdimensionada”.

“Se nós e parte do empresariado tivéssemos embarcado na onda do ‘fique em casa e a economia a gente vê depois’ estaríamos em uma situação bastante complicada”, disse.

