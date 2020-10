Aulas do Ensino Médio na rede privada voltam na segunda

Aulas presenciais do Ensino Médio das escolas particulares, em Campo Grande, podem voltar a partir de segunda-feira (19). A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira (14).

Os representantes das escolas devem assinar um Termo de Compromisso de que vão obedecer ao Plano de Contenção de Riscos estabelecido pela Prefeitura. Além disso, as instituições devem elaborar o próprio plano de biossegurança para evitar a disseminação da covid-19.

Entre as várias regras que devem ser cumpridas para o retorno das atividades, as escolas devem obedecer a lotação máxima de 30% da capacidade, além disso, mesas e cadeiras devem respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m. Os horários de entrada e saída dos estudantes deve ser escalonados, para que não haja aglomeração. As unidades terão que disponibilizar álcool para higienização e a limpeza das salas deve ser frequente. Na entrada, a temperatura dos alunos e funcionários tem que ser aferida e o uso da máscara é obrigatório.

O decreto também determina que os alunos devem manter cabelos presos e não utilizar laços de cabelo, brincos, pulseiras e anéis no ambiente escolar.

As aulas presencias da educação infantil e berçário da rede privada foram retomadas no mês de setembro.

