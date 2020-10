Polícia Civil de SP inclui André do Rap na lista de procurados

A Polícia Civil de São Paulo incluiu nesta terça-feira (13) o nome de André de Oliveira Macedo, conhecido como “André do Rap”, na lista de criminosos mais procurados pelo Estado. André é acusado de ser um dos chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

“Contumaz no crime, André de Oliveira Macedo vulgo André do RAP, é membro de organização criminosa, apontado como contato, no Brasil, da máfia italiana ‘Ndrangheta’, uma das maiores organizações criminosas do planeta”, anuncia a Polícia Civil no site.

Conforme informações da Uol, a Polícia Federal solicitou na segunda-feira (12) a inclusão de André do Rap na lista de procurados da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). A inclusão na chamada “lista vermelha” da Interpol acionará agentes em todo mundo na busca dele.

Entenda o caso

No último sábado (10), André deixou a penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello acatar dois pedidos de habeas corpus e determinar sua soltura.

Responsável por efetuar a prisão de André, o delegado paulista Fábio Pinheiro Lopes declarou que a recaptura “não é impossível”, mas que “não vai ser nada fácil Será difícil capturá-lo. Por isso, estamos unindo esforços para tentar recapturá-lo. Vai demandar um tempo”.

