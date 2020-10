Maia diz que reforma tributária pode avançar ainda em 2020

Após declarar no final de semana que a reforma tributária ficaria para 2021, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a afirmar nesta terça-feira (13) que é possível avançar com a administrativa na Câmara ainda neste ano.

A tributária está pronta para o plenário da Câmara, já cumpriu todos os prazos a comissão especial”, disse Maia. “Nosso problema na tributária é construir 1 acordo na Casa e depois com o governo”, segundo Maia.

Ele também disse que, se esse acordo for costurado até o fim do 1º turno das eleições municipais, em 15 de novembro, é possível votar a reforma tributária no plenário da Câmara ainda em 2020.

A proposta é discutida em uma comissão mista, de deputados e senadores, para facilitar o acerto entre as casas. Não é uma tramitação formal. O presidente do colegiado, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), disse que acha muito difícil uma aprovação ainda neste ano.

Rodrigo Maia também voltou a comentar sua relação com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles tiveram diversos atritos em 2020, mas se reconciliaram no início de outubro.

“Da forma como a gente estava, a gente estava tratando de forma errada os interesses da sociedade brasileira”, disse o presidente da Câmara.

*Com informações do Poder 360

