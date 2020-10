28 acidentes foram registrados nas rodovias federais durante feriado

Operação Nossa Senhora Aparecida, da Polícia Rodoviária Federal, foi encerrada na noite de segunda-feira (12). Ao todo, foram fiscalizados 1.839 veículos e 2.360 pessoas em todas as rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriado.

Foram registrados 28 acidentes, sendo oito graves. Quatro pessoas morreram no local e outras 36 ficaram feridas.

Segundo a PRF, na manhã de sexta-feira(9), na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, ocorreu uma colisão entre uma caminhonete e uma picape. O motorista, de 45 anos, e o passageiro, de 42, que estavam na picape morreram no local do acidente. O condutor do outro veículo e os demais passageiros foram socorridos com ferimentos leves.

Já na tarde de segunda-feira (12), um acidente na BR-163, em Caarapó, matou outras duas pessoas. Um carro de passeio colidiu de frente com um caminhão. O motorista do veículo menor, de 23 anos, e a passageira, de 20, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Uma criança, de 3 anos, foi socorrida com ferimentos e levada ao hospital. Já o condutor da carreta não se machucou.

Ainda de acordo com o balanço da PRF, foram registradas 260 infrações de ultrapassagem cometida, sendo 230 em faixa dupla contínua. Já quanto ao não uso do cinto de segurança, 86 pessoas, sendo motoristas e passageiros, foram flagradas sem o equipamento. Crianças sendo transportadas fora da cadeirinha, assento de elevação ou bebê conforto resultaram em 24 autuações.

A PRF fez 81 testes com o bafômetro, 22 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados, três deles foram presos.

