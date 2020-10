NBA: Obama aplaude liderança de LeBron na quadra

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama parabenizou LeBron James após o jogador conquistar seu quarto título na NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos). Além disso, figuras proeminentes do esporte e da política também comemoraram o campeonato dos Los Angeles Lakers.

LeBron se tornou o primeiro jogador da liga norte-americana de basquete a receber o prêmio de jogador mais valioso da final da NBA (MVP) com três times diferentes. O feito foi alcançado após o Lakers derrotar o Miami Heat por 4 a 2 na série de melhor de sete partidas da final.

“Orgulhoso do meu amigo @KingJames por seu quarto título, quatro MVPs da final e por não somente fazer jus às expectativas depois de 17 temporadas, mas superá-las como um líder extraordinário, tanto na quadra quanto na arena pública lutando por educação, justiça social e nossa democracia”, tuitou Obama na última segunda-feira (12).

Proud of my friend @KingJames for his fourth title, fourth Finals MVP, and for not only living up to the hype after seventeen seasons, but surpassing it as an extraordinary leader both on the court and in the public arena fighting for education, social justice, and our democracy. pic.twitter.com/2IB3ZDI4Nf

— Barack Obama (@BarackObama) October 12, 2020