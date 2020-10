Apenas 393 testes aguardam resultados no Lacen/MS

Durante a Live do Governo do Estado nesta terça-feira (13), o Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que apenas 393 testes do novo coronavírus aguardam resultado no Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS), sendo que o local tem capacidade diária para mil testes.

Para o secretário isso é motivo de preocupação já que o número de pessoas que tem procurado pelo teste está baixo.

A SES divulgou hoje que foram confirmados 237 novos casos de covid-19 no Estado. Com isso o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 75.076, uma média móvel de 361 casos por dia.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 150, Dourados com 12, Amambai 11 e Chapadão do Sul com 09 novos casos.

Dos 75.076 casos confirmados, 69.771 estão sem sintomas e já estão recuperados, 3.856 estão em isolamento domiciliar, e destes 390 estão internados.

Foram registrados ainda nove novas mortes, passando para 1.449 óbitos pela doença em Mato Grosso do Sul, com queda na média móvel de dez óbitos por dia. Campo Grande registrou o maior número de óbitos – foram dois. Batayporã, Dourados, Jardim, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Rio Negro e Sidrolândia registraram um óbito cada.

(Com informações do Governo do Estado)

Veja mais:

Coronavírus em MS ultrapassa 75 mil casos confirmados