Giro de Notícias da TV O Estado traz os destaques do dia

Está no ar o programa Giro de Notícias desta terça-feira (13) da TV O Estado com a jornalista Ellen Prudente. Dentre os destaques do dia estão a atualizações de casos da covid-19 no Mato Grosso do Sul e o acidente na BR-163 que causou duas mortes.

Apresentando as principais matérias nacionais e regionais, o Giro de Notícias será realizado diariamente pela TV O Estado e divulgado no O Estado Online.

Confira na íntegra a primeira edição do giro:

