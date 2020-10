SES recebe visita da Organização Pan-Americana da Saúde

Técnicos da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) estão em Mato Grosso do Sul para avaliar ações de combate à Covid-19. Os profissionais visitam a partir desta terça-feira (13) até sexta-feira (16), os municípios de Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá e Dourados.

A equipe foi recebida pelo secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende. “Quero deixar registrado, toda a nossa gratidão por essa parceria com a OPAS e o Mato Grosso do Sul”, ressaltou Resende.

No Estado, os técnicos vão conhecer o funcionamento de unidade de saúde como hospitais,Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e serviços laboratoriais. A ideia da missão é trocar experiências e entender o trabalho implementado pelo Estado nas áreas de vigilância, assistência e laboratório, além do tema da comunicação de risco.

“Estamos visitando os estados do país para conhecer as boas práticas realizadas para o enfrentamento da Covid-19. No âmbito do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) temos um item muito importante que foca nas lições aprendidas pós-evento de emergência em saúde pública. Por isso, nessas missões, a ideia é produzir conhecimento e dar visibilidade às experiências bem-sucedidas”, destacou o consultor de Vigilância, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres, do escritório da OPAS e da OMS no Brasil, Rodrigo Frutuoso.

Entre as parcerias com o Governo do Estado por meio da SES com a OPAS, está o Rastrear, lançado recentemente e criado com a finalidade de quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus e identificar os casos precocemente nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

(Com informações do Governo do Estado)

Veja mais:

Apenas 393 testes aguardam resultados no Lacen/MS