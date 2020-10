Tamanduá vítima de queimadas no Pantanal morre no Cras

Tamanduá bandeira que foi resgatado no Pantanal e era tratado com técnica pioneira do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande, não resistiu e morreu nesta terça-feira (13).

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o animal foi resgatado na Estrada Parque, na região de Corumbá, na última sexta-feira (9). Ele estava com queimaduras nas quatro patas e o estado de saúde era grave.

O tamanduá estava sendo tratado com membranas biológicas, que utiliza couro de tilápia e placenta de cavalos para reconstituição da pele do animal.

