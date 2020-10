Com segunda alta semanal, dólar vai a R$ 5.62

O dólar engatou alta pelo segundo dia consecutivo e encerrou a quarta-feira (07) com valorização de 0.5%, cotado a R$ 5.62. Ontem (06), a moeda norte-americana cravou R$ 5.595.

Já o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou o pregão quase estável (-0,09%), aos 95.526,26 pontos. Na última sessão, o Ibovespa tinha desvalorizado 0,49%, a 95.615,031 pontos.

Destaques

GERDAU PN avançou 3,2%, chegando a tocar máxima histórica, após o Bradesco BBI elevar a recomendação do papel para “outperform”, e elevar o preço-alvo de 17 para 26 reais. USIMINAS PNA subiu 2,6%. CSN ON fechou em alta de 1,8%, enquanto VALE ON valorizou-se 2,64%.

AZUL PN caiu 3,55%, mesmo após anunciar na véspera que teve aumento de caixa de cerca 700 mil reais por dia no terceiro trimestre. GOL PN caiu 3,4%. [nL1N2GX2GC]

IRB BRASIL ON desabou 10,2%, após ter mergulhado mais de 17% na terça-feira, na esteira de relatório do UBS BB recomendando “venda”, com preço-alvo de 4,60 reais.

SEQUOIA LOGÍSTICA ON perdeu 1,6% em sua estreia na B3, após precificar IPO a 12,40 reais na segunda-feira, movimentando cerca de 1 bilhão de reais. [nL1N2GW223]

(Com informações da Uol e Reuters)

Veja Mais:

Gaeco e Garras deflagram 5º fase da operação “Omertà” na Capital

Brasil ultrapassa marca de 5 milhões de casos da covid-19