Dólar encerra sessão a R$ 5.59

Após iniciar a semana em queda, o dólar registrou alta de 0.52% e terminou a sessão desta terça-feira (06) cotado a R$ 5.595 na venda. Ontem (06), a moeda norte-americana sofreu desvalorização de 1.76%.

Ibovespa

Com performance diferente, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em queda de 0.49%, a 95.615,03 pontos.

Destaques

IRB BRASIL ON despencou 17,1%, após o UBS BB retomar a cobertura da empresa com recomendação de “venda” e preço-alvo de 4,60 reais. Os papéis da companhia subiram mais de 15% em outubro até segunda-feira.

EMBRAER ON avançou 3,1%. O Bradesco BBI elevou a recomendação do papel de underperform para neutro, afirmando que a Embraer tem caixa suficiente para superar a pandemia e se ajustar ao mercado após o fracasso do acordo com a Boeing.

BRASKEM PNA teve alta de 4,5%, após o Morgan Stanley elevar a recomendação do papel de equalweight para overweight.

AZUL PN ganhou 6,5%, após informar na véspera que seu tráfego de passageiros em setembro subiu 23,5% ante agosto, estendendo a retomada dos últimos meses. GOL, também com recuperação no tráfego, subiu 7,3%.

OI ON fechou estável. O juiz encarregado por sua recuperação judicial deu prazo de 12 meses para conclusão da reestruturação de suas subsidiárias, após aprovar aditamento ao plano de reestruturação aprovado por credores.

(Com informações da Uol e Reuters)

