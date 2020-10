Gaeco e Garras deflagram 5º fase da operação “Omertà” na Capital

A Delegacia Especializada em Repressão à Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagram, nesta quarta-feira (07), a 5º fase da Operação Omertà na Capital. As autoridades cumpriram quatro mandados de prisão e três de busca e apreensão, no bojo da Operação Snowball, que integra a Omertà.

Conforme informações do MPMS, os mandados judiciais foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Campo Grande/MS, onde tramita o Inquérito Policial n. 45/2019/GARRAS, no qual foram apurados crimes de “agiotagem”, extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo e lavagem de dinheiro. Além dos quatro mandados de prisão um quinto ainda está pendente de cumprimento em razão do alvo ser foragido.

Investigações

As investigações revelaram que os indiciados, por meio de agiotagem, emprestaram dinheiro às vítimas pelo período de quatro anos. Após o empréstimo, o grupo estipulava na cobrança juros que chegavam a um valor milionário. Posteriormente, as vítimas eram cobradas por capangas que utilizam armas de fogo e um taco de basebol.

O casal de empresários, vítimas do esquema, tiveram prejuízo milionário e perderam para o grupo um imóvel localizado o Jardim Monte Líbano.

(Com informações da PMMS)

