Brasil ultrapassa marca de 5 milhões de casos da covid-19

O Brasil superou nesta quarta-feira (7) a marca de 5 milhões de casos de coronavírus, com o registro de 31.553 novas infecções, elevando o total a 5.000.694, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

No período de 24 horas, foram contabilizados mais 734 mortes em decorrência da doença, totalizando 148.228 vítimas fatais no país.

O Brasil é o terceiro país do mundo a ultrapassar o patamar de 5 milhões de casos, após os Estados Unidos e a Índia. Já em relação ao número de mortes, fica abaixo somente dos EUA.

