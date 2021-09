Primavera. O que está por vir no mundo da moda durante a estação

Cores vibrantes, brilhos, mangas bufantes e calças mais soltinhas serão destaque durante o período

Dia 22 de setembro o inverno se despede e dá lugar à primavera. A estação mais florida do ano chega acompanhada de muito otimismo. No mundo da moda, tons escuros ficarão no passado e darão espaço para tons claros e vívidos. Para garantir o conforto, sem perder o glamour, a melhor forma é descobrir o que está nas passarelas da moda.

De acordo com a consultora de imagem e estilo pessoal Tatiani Mattos, a primavera este ano será como um despertar pós- -pandemia, por isso cores vibrantes, brilhos, mangas bufantes e calças mais soltinhas serão destaque durante o período.

“Cores mais vibrantes serão a febre da estação, principalmente os tons de lima, rosa e laranja dominarão os looks e acessórios”, revela a especialista. Algumas peças, como calças Wide Leg e as de modelo mais amplas serão peças-chave na estação, mas tudo vai depender do estilo pessoal de cada indivíduo.

“A calça soltinha está com tudo e promete ser a peça mais usada nas estações quentes também. Com modelagem ampla do quadril até a barra, a wide leg traduz a busca por conforto e surge em versões que vão do jeans à alfaiataria. Esse modelo vem com uma pegada mais casual e despojada, que é conforto encontrando a elegância novamente”, pontua.

Há muito tempo a combinação cropped e cintura alta vem reinando na moda, mas, nesta estação, tops mais curtos, como bustiês, parecidos como a tendência dos anos 90, vêm com tudo. “Não apenas usado com a barriga de fora, como também na forma de sobreposição sobre vestidos, camisetas, etc., é uma ótima opção para quem não está a fim de mostrar o corpo, mas gosta da trend”, aconselha.

Uma tendência forte são as tramas naturais: tecidos de algodão puro, malha bem levinha, linho, acessórios feitos em macramê, crochê. Peças que remetem a conforto e arte.

Calçados coloridos

As cores também conquistaram os pés. Além disso, muitos detalhes, amarrações, bico quadrado, salto geométrico são elementos presentes nos calçados nessa estação. Uma aposta? Papetes!

“Com um shape para lá de confortável, estes modelos com um toque esportivo vieram para deixar seus looks mais cool e descolados. Sucesso nas ruas mundo afora, a papete feminina arremata qualquer visual trazendo jovialidade”, garante.

Moda é oferta, moda é escolha

Essa estação está um mix de quase tudo que já foi visto. Referências dos anos 70 e 2000 bem fortes, muitas estampas (principalmente as étnicas), então, a dica da consultora é: “Conheça e entenda seu estilo. Invista nas peças que tenham coerência e façam sentido na sua vida”, finaliza.

Cereja do bolo

Segundo a consultora de moda, nenhum look está completo sem um bom mix de acessórios. Cintos, lenços, peças com brilho dão um toque especial na produção.

“Trazer as combinações de cores entre roupas e acessórios dão o toque de estilo no visual”, afirma.

Bruna Marques