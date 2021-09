O ciclismo está com tudo!

Exercícios ao ar livre, como pedalar, têm ganho a preferência das pessoas em tempos de pandemia

Andar de bicicleta é uma prática de exercício físico que ajuda o praticante a deixar de lado o sedentarismo. Segundo especialistas, não se exercitar é tão prejudicial à saúde quanto outros hábitos já considerados não saudáveis, por exemplo, o tabagismo e o alcoolismo. Pedalar, além de queimar calorias, alivia o estresse do dia a dia e evita o surgimento de diferentes patologias.

Na pandemia, com a necessidade de manter o distanciamento social, o interesse pela prática da modalidade aumentou e se tornou em uma ótima opção para quem quer fazer atividade física ou intensificar os treinos mantendo a segurança.

O professor do Curso de Educação Física da Uniderp Flávio Conche da Cunha explica que a atividade física é tão necessária na vida dos seres humanos quanto uma boa alimentação. Dessa maneira é possível evitar doenças do coração, câncer, diabete e várias outras patologias degenerativas que surgem com o avançar da idade.

A partir do momento que você dá início a prática do pedal, obrigatoriamente você também realizará contrações musculares, desencadeando uma série de adaptações morfológicas, funcionais e fisiológicas no seu corpo. Podemos citar o fortalecimento muscular do corpo por inteiro, pois além de trabalhar de forma dinâmica os músculos dos membros inferiores, mais especificamente os quadríceps e os glúteos”, revela o docente.

Flávio evidencia ainda que durante a prática do ciclismo é possível realizar a contração dos membros superiores e da região do core (região abdominal e lombar) para gerar uma estabilização durante a pedalada. “Portanto conseguimos com uma só prática esportiva trabalhar uma gama gigantesca de músculos em nosso corpo”, afirma.

Estudos revelam que pessoas que sofrem com algum tipo de patologia cardíaca e são fisicamente ativas podem apresentar melhores quadros clínicos do que pessoas quem não têm doença de coração. “Também podemos citar como benefícios do ciclismo a interação fisiológica dos sistemas corporais, como por exemplo o sistema cardiovascular com o sistema respiratório, promovendo uma melhora da saúde cardíaca”, elucida.

Durante a pedalada o sistema endócrino é estimulado, realizando a liberação de hormônios benéficos ao organismo. Além de potencializar o gasto calórico, podendo “queimar” de 500 a 700 calorias em uma hora de prática, dependendo da intensidade e do relevo onde o atleta estará.

“Essa atividade é responsável por liberar serotonina e endorfinas, responsáveis por dar sensação de prazer e bem-estar. Portanto, temos uma atividade que colaborará com a diminuição da obesidade, que é outro fator de extrema preocupação com a nossa sociedade.”

Convívio social

A prática do ciclismo fará com que você seja inserido em uma “tribo” com pessoas que estão na mesma sintonia e sempre incentivando umas às outras. Porém, de acordo com o professor, ressalvas devem ser pontuadas.

“Antes de você realizar qualquer tipo de prática esportiva é necessário uma verificação médica para ter certeza de que o seu corpo está apto à realização do exercício. Também é muito importante a participação de um profissional da área da educação física para te orientar no aumento gradual das intensidades aplicadas durante a pedalada”, aconselha.

Observação: Outro cuidado muito importante é com as mulheres grávidas, pois, apesar de não apresentar impacto durante a pedalada, sempre há um risco de queda.

Bruna Marques

Veja mais notícias no Jornal Impresso.