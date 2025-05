Luz no Túnel: nova grife em Campo Grande alia moda masculina a sofisticação

Vivência de jornalista sul-mato-grossense na Europa é inspiração para lançamento que ainda ajuda causas sociais

Da crise pessoal à criação de uma marca de moda com identidade ideológica definida. É esse o percurso traçado por Pedrinho Feitosa, 59 anos, comunicador, empresário e ex-gestor público que, após mais de três décadas dedicadas à comunicação social e a projetos voltados à cidadania, decidiu empreender no universo da moda masculina — com uma proposta que vai além do vestuário.

Batizada de Luz no Túnel, a grife surge com a missão de vestir o “homem conservador brasileiro” — nicho de mercado ainda pouco explorado no país, segundo Feitosa. A inspiração veio de um dos momentos mais difíceis de sua vida, que ele descreve como um “período de escuridão total, sem perspectiva de saída”. Foi durante esse processo que nasceu a ideia de transformar dor em propósito e empreender algo com valor simbólico e impacto social.

“Mais do que uma linha de vestuário, Luz no Túnel é uma metáfora viva. Representa a força que ressurge mesmo na escuridão, o sopro de esperança que aparece quando tudo parece perdido, e a convicção de que é possível atravessar a dor com dignidade, estilo e propósito”, disse ao jornal O Estado.

Formado em Jornalismo e especializado em Gestão de Políticas Públicas, Pedrinho Feitosa, 59 anos, tem uma longa trajetória na comunicação e na administração pública. Ao longo de mais de três décadas de atuação, consolidou sua imagem como comunicador, empresário e agente social. Em sua carreira, sempre procurou alinhar atuação técnica com compromisso ético e responsabilidade social, fundando projetos que uniam educação, cidadania e inovação.

Essa experiência agora se converte em um novo desafio: posicionar uma marca de moda com identidade ideológica clara, mas sem abdicar da sofisticação visual e do compromisso com o impacto positivo. A Luz no Túnel nasce com foco em um público que, segundo seu idealizador, muitas vezes se sente deslocado nas atuais representações estéticas da moda contemporânea brasileira.

Olhar internacional

A inspiração para o estilo da marca veio de Milão, onde Feitosa mergulhou no universo da moda clássica masculina. Elementos como alfaiataria precisa, cortes retos, paleta de cores sóbrias e valorização da tradição formam a base estética da grife. O objetivo é unir referências visuais europeias ao contexto cultural brasileiro, criando uma identidade própria que comunique firmeza, elegância e conservadorismo.

Para viabilizar o projeto, foi montada uma equipe multidisciplinar composta por profissionais da indústria têxtil, marketing, branding e administração. A produção das peças segue um padrão de qualidade inspirado no modelo italiano, mas com adaptação ao mercado nacional.

A Luz no Túnel também nasce com uma proposta de responsabilidade social incorporada ao modelo de negócios. Parte dos lucros será destinada a ações voltadas à saúde mental, capacitação profissional de jovens e reinserção de pessoas em situação de vulnerabilidade. A ideia é que cada peça da grife carregue consigo o significado de superação e reconstrução, não apenas como discurso, mas com aplicação prática em iniciativas sociais concretas.

“Acredita que empreender é mais do que abrir negócios: é provocar mudanças, inspirar consciências e iluminar caminhos. Com a marca Luz no Túnel, é possível transformar minha vivência pessoal em um movimento coletivo de esperança, identidade e reconstrução”, reforça.

Moda de valor

A marca se posiciona no mercado como um projeto que busca resgatar valores considerados fundamentais por seu público-alvo — entre eles, família, fé, disciplina, estabilidade emocional e responsabilidade. Essa base conceitual é comunicada também nos nomes das peças e coleções, que remetem a ideias como perseverança, equilíbrio, prudência e coragem.

A proposta chama atenção por combinar moda, simbologia e engajamento social, numa tentativa de ocupar um nicho pouco explorado no mercado brasileiro: o da moda com identidade ideológica voltada ao homem conservador.

Transformar uma experiência pessoal em ponto de partida para um empreendimento de moda com proposta social, a Luz no Túnel pretende ocupar um espaço inédito no cenário nacional. O projeto aposta no poder simbólico do vestuário para representar histórias, valores e trajetórias de superação — e propõe, com isso, uma nova leitura sobre o papel da moda no Brasil contemporâneo.

Serviço

Compras poderão ser feitas pelo site www.luznotunel.com.br/ que já está no ar, com descontos e promoção exclusiva de lançamento. Mais informações por meio das redes sociais.

Por Carolina Rampi

