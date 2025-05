Festival de Arte promove a cultura em Paranaíba

Projeto “Arte Ressignificando a Vida” promove noite cultural com balé, flauta doce, desenho, canto coral e fitdance em Paranaíba nesta quinta-feira

Paranaíba será palco, na próxima quinta-feira, 29 de maio, do Festival de Arte do projeto “A Arte Ressignificando a Vida”, que reunirá diversas expressões artísticas em uma grande celebração da cultura local. Com apoio da Lei Aldir Blanc e da Secretaria Municipal de Cultura, o evento destaca o talento de crianças, jovens e adultos do município, reforçando a importância da arte no interior do Mato Grosso do Sul.

A programação do festival, que será realizado às 19h no Lions Clube de Paranaíba com entrada gratuita, inclui apresentações de balé, violino, violão, flauta doce, desenho, canto coral e fitdance, resultado de meses de dedicação dos participantes. O evento nasceu do desejo da equipe de compartilhar com a comunidade os frutos das oficinas artísticas desenvolvidas ao longo dos anos, concretizando um sonho coletivo que sempre esteve presente nos diálogos do projeto.

Com apoio da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Paranaíba, o festival será realizado no Lions Clube, com entrada gratuita. A expectativa é de que o evento se consolide no calendário cultural da cidade, tornando-se uma celebração anual da arte e da educação artística local.

Arte no Interior

Em entrevista ao Jornal O Estado, a coordenadora do projeto, Vera Lúcia Gonsales Rodrigues, destacou que o projeto “A Arte Ressignificando a Vida” vem promovendo apresentações culturais desde 2010 e, em 2025, celebra 15 anos de atuação em Paranaíba. Atualmente, projeto conta com 14 funcionários entre; artistas, professores e equipe técnica, todos envolvidos no festival. “Em 2015, fomos contemplados pelo edital do FIC/MS, o que impulsionou ainda mais nosso trabalho. Agora, queremos realizar este festival para apresentar de forma abrangente todo o projeto à população”, afirma aVera.

A organização do Festival de Arte teve início ainda no lançamento do edital da Lei Aldir Blanc, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Paranaíba, no segundo semestre de 2024. A partir desse edital, Vera idealizou o projeto “Arte e Vida Paranaíba”, com o objetivo de ampliar e fortalecer as ações do já consolidado “A Arte Ressignificando a Vida”.

O novo projeto previa a implantação das aulas de violino e a retomada de duas atividades que estavam suspensas: o balé e o canto coral, que haviam sido interrompidas no início de 2025. Com o aporte financeiro da secretaria, foi possível reestruturar essas oficinas e oferecer as novas formações. A culminância de todo esse trabalho é justamente o festival, que marca o encerramento de três meses de estudos, ensaios e preparação, reunindo tanto as atividades tradicionais quanto as recém-implantadas em uma grande celebração artística aberta à comunidade.

A mostra de desenho artístico dos alunos será o elemento central da decoração do Festival. Segundo a coordenação, a proposta é valorizar a produção dos próprios participantes, Toda a ambientação do espaço será composta por trabalhos realizados nas oficinas de desenho oferecidas pelo projeto.

Na parte musical e de apresentações, a programação contará com uma abertura especial de balé infantil, seguida por uma série de performances que destacam a diversidade e amplitude das oficinas oferecidas. Haverá apresentações de violão (infantil e adulto), violino (jovens e adultos), flauta doce (infantil, juvenil e orquestra), além do canto coral, que reúne grupos infantil e adulto. A orquestra de flauta doce, um dos grandes destaques do projeto, também se apresentará, mostrando o resultado de anos de formação musical contínua. O festival contará ainda com a energia da turma adulta de fitdance, encerrando a programação com movimento e expressão coletiva.

“Nós queremos para a cultura de Paranaíba exatamente aquilo que sonhamos. Estamos crescendo muito com o projeto. Paranaíba sempre teve festivais, recitais, concertos… Mas, nos últimos tempos, percebemos que esse lado cultural estava sendo esquecido. Por isso, acredito que o impacto do projeto está justamente aí: na participação do público. E não é qualquer participação, é um público envolvido, satisfeito, tocado, e sai querendo mais”, explica Vera para a reportagem.

Sobre o Projeto

O projeto “A Arte Ressignificando a Vida: música, teatro e dança na escola” teve início em 2010, idealizado pela professora Vera Lúcia Gonsales Rodrigues, com o objetivo de democratizar o acesso à educação musical em Paranaíba, especialmente por meio da flauta doce. Inicialmente limitado pela falta de estrutura, o projeto ganhou força em 2015 com um aporte do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/MS), permitindo a formação de uma orquestra de flauta doce e ampliando seu alcance com oficinas e apresentações.

Em 2021, o projeto foi integrado às atividades culturais da Prefeitura Municipal de Paranaíba, expandindo-se ao incluir novas linguagens artísticas como balé, violino, teatro, fitdance, jazz, desenho e canto coral. Hoje, o projeto oferece gratuitamente oficinas para crianças, jovens e adultos, com previsão de iniciar aulas de piano em 2025, consolidando-se como um importante polo de formação artística e humanização na região.

Em 2024, o projeto “A Arte Ressignificando a Vida” encerrou suas atividades com a participação de aproximadamente 850 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, distribuídas em oficinas de violão, desenho, canto coral, teatro, fitdance e outras expressões artísticas. Com o encerramento do festival, o projeto dará início a uma nova fase, voltada à primeira infância, com oficinas de balé e musicalização para crianças de 3 a 5 anos, cujas turmas já estão formadas.

O cronograma também prevê, a partir de junho, o início de novas turmas de baby class, musicalização infantil, jazz e o retorno das aulas de teatro, atualmente pausadas devido ao envolvimento da professora na produção do festival. Já em agosto, será implantada uma das novidades para o segundo semestre de 2025: a oficina de piano. O violino, introduzido em 2024, permanece ativo no programa.

Hoje, o projeto funciona de forma descentralizada, ocupando entre cinco e seis espaços distintos em Paranaíba. As oficinas de balé são realizadas em parceria com uma escola de dança, enquanto atividades como fitdance ocorrem em um espaço cedido pela Prefeitura, no bairro Carnaíba.

A Secretaria Municipal de Cultura abriga oficinas de música, teatro e desenho, e o Centro de Convivência atende cerca de 90 crianças com aulas regulares nessas linguagens. O projeto também está presente junto ao grupo Jovem Cidadão, da assistência social, e na Patrulha Mirim, onde os participantes desenvolvem habilidades em canto coral, desenho e violão, esta última oficina momentaneamente pausada até a finalização da nova sala de aula.

“Com a expansão que planejamos para o segundo semestre, nossa expectativa é alcançar a marca de mil participantes ativos no projeto, consolidando essa iniciativa como uma das maiores e mais significativas ações de formação artística e inclusão cultural em Paranaíba”, finaliza Vera.

Serviço

O Festival de Arte será realizado no dia 29 de maio, (quinta-feira), as 19h no Lions Clube, localizado na R. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 345 — Jardim Brasilia, Paranaíba – MS. A entrada é gratuita. Acesse as redes sociais do projeto @aarteressignificandoavida.

Por Amanda Ferreira

