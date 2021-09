Colágeno é essencial aliado da longevidade

Proteína dá firmeza à pele e pode ser encontrada em alimentos e até cápsulas. Seus benefícios são variados

Bruna Marques

Surgimento de rugas, flacidez, celulites e o envelhecimento precoce são alguns problemas de pele que deixa muita gente preocupada. O medo de envelhecer, apesar de ser um ciclo da vida, faz com que a busca por métodos que amenizam os efeitos do tempo seja cada vez maior e é nesse momento que o colágeno começa a fazer parte da lista de compra de cuidados com o pele.

O colágeno é uma proteína de origem animal que dá firmeza à pele e pode ser encontrada em alimentos e até cápsulas. Seus benefícios são extensos e faz um bem danado para a saúde da pele. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a partir dos 25 anos inicia-se o processo de perda de colágeno, sendo que o corpo passa a eliminar de 1-2% de proteína ao ano.

Segundo a farmacêutica e professora do curso de Farmácia da Uniderp, Larissa Zatorre Almeida Lugo, a reposição de colágeno auxilia na saúde de forma geral. “Devemos lembrar que existem tipos diferentes de colágeno e quando utilizado, essa reposição deve ser orientada de acordo com o objetivo que se quer atingir. Para fazer o uso correto e de forma certa, com procedimentos injetáveis ou o uso oral”, explica a especialista.

Larissa diz que o colágeno é uma das principais proteínas do corpo, sendo responsável pela sustentação e fundamental na constituição da matriz extracelular, encontrado como suporte da derme no tecido conjuntivo. “Por ele dar essa sustentação para o tecido conjuntivo o aspecto de firmeza e elasticidade da pele está intimamente ligado à presença de colágeno”, afirma.

Antes de citar os inúmeros benefícios do colágeno vale lembrar que esta proteína é essencial ao corpo humano, portanto a sua deficiência pode acarretar desde alterações estéticas visuais como a flacidez até lesões em articulações. “Os benefícios do colágeno de forma mais simples são: melhora o aspecto da pele, ajuda a aliviar dores em articulações, pode ser adjuvante para impedir a perda óssea, auxilia na massa muscular dentre outros”, expõe.

Tipos de colágenos

Existem diferentes tipos de colágeno para cada tecido corporal sendo a sua função também diferente dependo do local em que estiver. Por exemplo, o colágeno tipo I auxilia na constituição e tendões e do tecido conjuntivo frouxo e denso, já os tipos X, XI e XII, por sua vez, participam da formação da cartilagem.

Colágeno tipo I: É o mais frequente, presente principalmente nos tendões e derme, sendo semelhante ao colágeno tipo II que não possui diferença estrutural com o tipo I, porém pode estar presente também em cartilagens, nos olhos e nos discos intervertebrais.

Colágeno tipo III: Está presente em músculo liso e no tecido conjuntivo frouxo, o tipo IV está nos rins e nas lentes da cápsula do cristalino.

Colágeno tipo V: Pode estar associado ao tipo I, sendo encontrado nos tendões, ossos, placenta e pele.

Colágeno tipo VI: Está em grande parte dos tecidos conjuntivos, o tipo VII está nas membranas e células corioamnióticas, na placenta e também na junção dermo-epitelial.

Colágeno tipo VIII, IX, X, XI e XII: Sua principal função é a sustentação e elasticidade, porém em cada local há uma certa estruturação dessas fibras proteicas desencadeando o seu papel específico para região.

Benefícios do colágeno

*Melhora a firmeza e hidratação da pele

*Previne o envelhecimento precoce

*Protege e evita desgastes das articulações

*Fortalece cabelos e unhas

*Previne o surgimento

de celulites e estrias

*Auxilia no tratamento

da osteoporose