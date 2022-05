Voo extra até Bonito e novo voo direto para Salvador são novidades

Mato Grosso do Sul ganhará dois novos voos durante as férias de julho. Um deles, inédito, vai conectar Campo Grande a Salvador, capital da Bahia. O outro pretende incrementar o fluxo de turistas para Bonito, considerado o melhor destino de ecoturismo do Brasil e um dos melhores do mundo.

De acordo com Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de MS), esta é mais uma conquista do programa Decola MS. “As negociações foram feitas com a Gol Linhas Aéreas há muito tempo e agora foram concretizadas. Pleiteamos abrir o mercado no Nordeste para o MS e esse voo vai servir como um teste para verificarmos a taxa de ocupação. Nossa ideia é que se torne um voo permanente, assim como o voo extra de Bonito”, comemora.

De 1º de julho até o dia 5 de agosto, serão 3 voos semanais do aeroporto de Congonhas direto para Bonito (CGH-BYO-CGH). Às terças, quintas-feiras e domingos, os voos saem de São Paulo, às 13h45, e chegam em Bonito às 14h45. O voo de volta sai de Bonito às 15h25 e chega na Capital paulista às 18h15, nos mesmos dias.

No voo extra de Bonito, o aumento não foi apenas da oferta sazonal, mas também das aeronaves (787-800), que eram de 112 lugares e agora comportam 186 passageiros.

CGR → SSA

A Fundtur anunciou também a nova rota inédita para alta temporada de inverno, ligando MS a Bahia, sem escalas, fomentando o turismo de ambos os estados e facilitando o deslocamento de clientes e cargas. A aeronave também será um 787-800, para 186 clientes.

O voo sairá de Campo Grande (CGR) às sextas-feiras, no voo G3 9133 às 23h55 e chegará em Salvador (SSA) às 03h30. Da capital bahiana, o voo G3 9132 sai direto para Campo Grande aos sábados, às 02h10, com chegada marcada para às 04h10.

“Esses novos voos aumentam as possibilidades tanto de receptivos, quanto de emissivos, dando a oportunidade ao sul-mato-grossense aproveitar também as praias do Nordeste com mais facilidade”, finaliza Wendling.