Mega-Sena acumula em R$ 60 milhões e Quadra paga para 68 apostas de MS

A Mega-Sena acumulou mais uma vez e agora vale R$ 60 milhões. As dezenas sorteadas na noite de ontem (30) foram: 20 – 33 – 37 – 38 – 49 – 50. Já a Quadra pagou R$ 1.277,54 para 68 apostas feitas em Mato Grosso do Sul. Em todo o país houveram 4.787 apostas ganhadoras, nesta modalidade. Já a Quina premiou 45 apostas R$ 95.131,71.

As apostas devem ser feitas até às 18h (MS) do próximo sorteio, sábado (4) em qualquer lotérica ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Cada cartela com aposta mínima de 6 números custa R$ 4,50.

Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar. A probabilidade de vencer em cada concurso da Mega-Sena varia conforme o número de dezenas jogadas e a categoria da aposta realizada. Para as apostas simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860.