Turismo em MS avança acima da média nacional e supera estados vizinhos

O setor de turismo em Mato Grosso do Sul avançou 11,7% em março deste ano na comparação com o mesmo período de 2024, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), compilados pela FecomercioSP. O crescimento coloca o Estado entre os maiores percentuais de alta no país no mês, superando inclusive a média nacional, que foi de 5,9%.

O levantamento revela que o faturamento real do turismo em Mato Grosso do Sul totalizou R$ 163,7 mil em março. O aquecimento do setor foi impulsionado, sobretudo, por atividades ligadas ao ecoturismo, principal atrativo da região. O desempenho estadual ficou à frente de destinos tradicionais como Paraná (3,3%), São Paulo (4,5%) e Minas Gerais (2,4%).

No acumulado do ano, contudo, o cenário é mais moderado. O crescimento registrado no primeiro trimestre foi de 0,9%, índice abaixo da média nacional de 4,9% no período. Ainda assim, Mato Grosso do Sul mostra estabilidade, contrastando com estados que enfrentaram retração, como Mato Grosso (-9,7%), Rio Grande do Sul (-5,3%) e Piauí (-9,0%).

Destaques nacionais ficaram com a Bahia, que liderou o ranking de crescimento mensal com 20,4%, seguida por Santa Catarina (12,1%) e Rio de Janeiro (10,9%).

O desempenho do setor de turismo, em nível nacional, foi impulsionado principalmente pelos segmentos de alojamento e alimentação fora do lar. Entre os serviços que compõem a atividade turística, destacaram-se o alojamento, com crescimento de 20,2%; o transporte aéreo de passageiros, com alta de 8,7%; e a alimentação, que avançou 6,2%. Apenas o transporte rodoviário apresentou queda, com retração de 1,5%.

“É uma ótima notícia para o setor turístico. Tivemos o melhor mês de março da história e agora vemos o Mato Grosso do Sul entre os principais destinos do país em termos de crescimento. Isso é algo bem interessante se você pensar que é um estado que trabalha com turismo segmentado, como o turismo de aventura e pesca esportiva, que não tem sol e praia, que não teve um carnaval tão forte e que, mesmo assim, foi o sexto estado que mais cresceu comparado com março do ano passado. Esse resultado mostra que as estratégias de promoção e de apoio à comercialização dos últimos anos têm surtido efeito e que Mato Grosso do Sul começa a se destacar num cenário altamente competitivo, mesmo não tendo fluxos altos comparados com os destinos de massa ou das grandes cidades”, diz o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling.

Estados como o Mato Grosso do Sul mostram que a descentralização do turismo nacional está em curso, com impactos diretos no desenvolvimento regional, geração de empregos e movimentação econômica. Com perspectivas de manutenção desse ritmo ao longo do ano, MS se consolida como um dos destaques da retomada e expansão do turismo no Brasil, alinhando natureza, acessibilidade e estrutura para receber visitantes de diversas partes do país.

“Mato Grosso do Sul é um destino com um público altamente segmentado e que, mesmo assim, continua mostrando a força do setor e a força do trabalho que vem sendo realizado em parceria o nosso trade turístico e com todas as ações que a gente vem realizando para fortalecer a identidade e o posicionamento de Mato Grosso do Sul como o melhor destino de ecoturismo do país”, finaliza Wendling.

(Com Fundtur)

Por Djeneffer Cordoba

