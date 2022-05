Está aberta as inscrições para os cursos gratuitos de Turismo Ecológico

As inscrições para três cursos voltados para turismo ecológico abriu ontem (9) e vão até o dia 20 desse mês. Os cursos são oferecidos de forma gratuita para a população, ao todo são disponibilizados duas mil vagas para cada um dos cursos que serão ministrados de forma remota, pela plataforma online do Educa+.

O primeiro que será ofertado é o “Elaboração de Trilhas Interpretativas”, tem o principal objetivo de orientar profissionais do turismo sobre elaboração de estratégias de educação ambiental em trilhas ecológicas.

O segundo curso, “Turismo de Base Comunitária”, busca incentivar o desenvolvimento de atividades turísticas sustentáveis por comunidades locais, fomentando o ecoturismo e a educação ambiental em todo o País.

Já o terceiro curso, “Noções Básicas de Condução Ambiental no Ecoturismo”, busca introduzir e aprofundar o conhecimento de guias turísticos e condutores de visitantes que trabalham no setor do ecoturismo.

Os cursos de turismo ecológico poderão ser realizados a partir de ontem (9) até 17 de junho.

Inscrição:

As inscrições estão disponíveis para os interessados no site: ead.mma.gov.br, clicar em “ abertas” e em “inscreva-se”.

Educa+

A plataforma Educa+ é uma iniciativa do MMA para disponibilizar cursos e palestras voltados à educação ambiental. Os conteúdos ficam abertos para o público em plataformas gratuitas e digitais, no site e canais oficiais do MMA.

Acesse também: 16º Festival América do Sul divulga programação

Confira outras notícias pelo Facebook