Vereadores protestam contra aumento de contribuição ao Servimed

Durante a sessão da Câmara Municipal de Campo Grande desta terça-feira (10), o vereador Marcos Tabosa (PDT), protestou contra o projeto de lei que visa aumentar a contribuição mensal dos servidores para o Servimed, o plano de saúde do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande).

A cargo do vereador Otávio Trad (PSD) analisar a proposta, ele comunicou que o reajuste já foi exposto para as categorias desde o ano passado e, de maneira consensual, eles resolveram discutir o assunto neste ano, depois do reajuste de salários de servidores.

“É um projeto polêmico, que deve ser discutido pelos vereadores. Vamos ouvir as questões do IMPCG no que tange esse aumento de 0,20 % para o servidor e para o cônjuge, que vai de 4% para 6%, um aumento considerável,” explica o vereador.

“Além disso, o servidor terá o auxílio do Poder Executivo se propôs a pagar mais 2%. Estes são os números do projeto, que agora vai ser discutido e avaliado pelos vereadores. Não tem data definida para o projeto entrar em pauta” conclui.

Contra o projeto, Tabosa classificou o reajuste como um “absurdo”. “Os servidores públicos de Campo Grande tiveram 5% de reposição da inflação, 5,1% já fica pela previdência e pro próprio Servimed. Sobra 4% se pegarmos a deflação de janeiro, fev, março e abril da 4.91%, ou seja, é descontado em torno de 5,5% e vai passar para aproximadamente 7.70%.”

“Falei com o presidente da Sisem (Sindicato dos Servidores Campo Grande), ele disse já estar articulando, caso a votação aconteça, encher a casa dos vereadores de servidores, como um mecanismo democrático de pressão,” completou.

Com informações Beatris Feudens