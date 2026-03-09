Turismo de Mato Grosso do Sul concorre ao M&E Awards 2026 em três categorias

MS concorre nas categorias Sustentabilidade, Ecoturismo e Aventura

Mato Grosso do Sul está entre os destinos indicados ao M&E Awards – Destinos do Ano 2026, uma das premiações mais relevantes do turismo nacional promovida pelo Mercado & Eventos. O reconhecimento reforça o destaque do estado no cenário turístico brasileiro e evidencia o trabalho contínuo de promoção, estruturação e valorização dos destinos sul-mato-grossenses.

MS concorre em três categorias: Sustentabilidade, Ecoturismo e Aventura, segmentos que refletem a vocação natural do estado e a força de destinos consolidados que atraem visitantes em busca de experiências autênticas em meio à natureza.

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS “essa indicação representa o reconhecimento do trabalho de Mato Grosso do Sul de posicionar seus destinos e, claro, dos próprios destinos, empresas e atrativos. É todo um trabalho fantástico que tem sido feito nas últimas décadas e que reforça a liderança de Mato Grosso do Sul no posicionamento do mercado de natureza, com foco total na sustentabilidade. Vamos torcer para que a gente consiga ganhar alguns desses prêmios. Esperamos que todos os sul-mato-grossenses e aqueles que acreditam num turismo melhor, num turismo mais responsável se engajem na votação por Mato Grosso do Sul.”

A votação está aberta ao público e segue até o dia 27 de março. O resultado geral será divulgado em 30 de março. Profissionais do setor, parceiros e admiradores do turismo brasileiro podem participar escolhendo seus destinos preferidos por meio do link: www.mercadoeeventos.com.br/votacao-me-awards-2026

O prêmio

Promovido pelo Mercado & Eventos, o M&E Awards – Destinos do Ano 2026 foi criado para reconhecer os estados brasileiros que mais se destacaram ao longo de 2025 em áreas como promoção turística, inovação, sustentabilidade e geração de resultados concretos para o setor.

Ao todo, são 12 categorias e 18 destinos indicados. A seleção foi realizada por meio de uma curadoria composta pela direção e repórteres do veículo, além de especialistas do trade turístico. Entre os critérios avaliados estão dados oficiais, desempenho em ações promocionais, desenvolvimento de produtos e contribuição efetiva para o fortalecimento do turismo nacional.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 14 de abril, durante a WTM Latin America 2026, no estande do Mercado & Eventos, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Para Roy Taylor, presidente do Mercado & Eventos, a premiação surge com o propósito de valorizar o trabalho realizado pelos destinos brasileiros. Segundo ele, a iniciativa reconhece quem contribui para o desenvolvimento do turismo no país e também inspira novos destinos a investir em inovação, qualificação e promoção estratégica.

Cada categoria reúne três estados brasileiros que apresentaram desempenho consistente ao longo do último ano, com investimentos em estrutura, posicionamento de marca, promoção turística e relacionamento com o mercado.

A indicação de Mato Grosso do Sul reforça o protagonismo do estado em segmentos ligados à natureza e ao turismo sustentável. O apoio do público e dos profissionais do setor é fundamental para ampliar ainda mais a visibilidade do destino no cenário nacional.