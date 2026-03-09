UFMS inaugura Banco Vermelho em memória da jornalista Vanessa Ricarte

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) inaugurou nessa segunda-feira (9), um Banco Vermelho na Cidade Universitária, em Campo Grande. O monumento é um símbolo internacional de conscientização e combate à violência contra a mulher.

Na universidade, a instalação foi dedicada à memória da jornalista Vanessa Ricarte, formada em Jornalismo pela UFMS e assassinada a facadas pelo ex-noivo em 12 de fevereiro de 2025.

A coordenadora do curso de jornalismo, Katarini Miguel, acredita que, embora as ações devam ser valorizadas e realizadas, é necessária uma mudança da sociedade.” Esse tipo de ação bonita só existe porque estamos imersos em uma sociedade violenta. Mas todas essas ações são eficazes se não mudarmos a sociedade”, diz

A iniciativa faz parte da campanha Eu Respeito, que neste mês aborda o tema “Renovação”, e também integra as ações do programa Sou Mulher UFMS, voltado à promoção da igualdade de gênero e ao fortalecimento do protagonismo feminino dentro da universidade.

“Todo mês, fazendo uma campanha com um tema diferente. O mês de março é o mês da mulher e a UFMS possui o programa Sou Mulher que fortalece o poder feminino. Na universidade, 50% dos docentes e servidores são mulheres”, comenta a Pró-Reitora de Cidadania e Sustentabilidade da UFMS.

Dados do Instituto Banco Vermelho apontam que o Brasil está entre os países com maiores índices de assassinatos de mulheres. No país, um caso de feminicídio é registrado, em média, a cada seis horas.

Naiara, amiga e colega de Vanessa Ricarte, comenta que a homenagem é uma forma de refletir que as mortes não são apenas reduzidas a números. “Esse banco faz a gente agir e refletir. Não são 39 vítimas. Todas essas mulheres tiveram uma história, um nome, uma família e uma vida”, comenta

“Enquanto houver injustiça nesse mundo, todos estaremos vulneráveis.”, finaliza

A cerimônia foi realizada em frente à Pró-Reitoria de Cidadania e Sustentabilidade, no campus da UFMS. A ação busca reforçar o debate sobre violência de gênero e incentivar a reflexão da comunidade acadêmica sobre o tema.