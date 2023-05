Semelhanças Brasil e Paraguai e os potenciais turísticos com a criação da Rota Bioceânica

Culturas que se misturam, hábitos que se assemelham. O Brasil e o Paraguai, especialmente, os sul-mato-grossenses e os paraguaios, partilham de diversos hábitos culturais. Alguns exemplos destes são: tomar tereré, lanchar uma chipa ou uma sopa paraguaia, ou comer mandioca com churrasco. A criação da rota Bioceânica promete, além de aproximar ainda mais estas culturas, incentivar o turismo e o fluxo econômico entre os países E é sobre este assunto, além de outros tópicos correlatos, que a programação do “1º Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguai” se baseia.

O evento ocorre no dia 13 de maio, a partir das 8 horas, na sede da Colônia Paraguaia, em Campo Grande. A entrada é gratuita e a inscrição prévia no link https://forms.gle/SghgknTwvB8UWk4U6 garante Certificado de Participação. O Encontro é uma realização da Associação Colônia Paraguaia (ACP) e uma correalização da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

De acordo com o diretor cultural da ACP, Ricardo Zelada, a intenção deste Encontro é afunilar a relação Brasil-Paraguai sob os aspectos do Turismo, da Cultura e da Economia, especialmente porque tratam-se de territórios estratégicos para a Rota Bioceânica. “Nosso grande objetivo é promover o fluxo turístico de Campo Grande e trabalhar o tema sob o aspecto de um circuito turístico integrando o Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Teremos palestrantes da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Assunção, da própria Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, e até mesmo da Prefeitura de Porto Murtinho, município importantíssimo para o desenvolvimento da Rota”, comenta.

A programação do evento começa com uma breve explanação sobre a Rota Turística -RILA- Rota Bioceânica, feita pelo diretor cultural da ACP, Ricardo Zelada, seguida pela palestra “Turismo em Campo Grande”, ministrada pelo superintendente de Turismo de Campo Grande, Wantuyr Tartari. Wantuyr atua há 24 anos na gestão pública de Campo Grande e, desses, 18 foram dedicados ao turismo. Professor com experiência há 14 anos e ganhador do Troféu Nacional Mérito & Talento (2018) promovido pela Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo.

“Influências das Tradições Culturais Paraguaias em Mato Grosso do Sul” é o tema da terceira palestra. Quem discorre sobre o assunto é Priscila Palhanos, mencionada anteriormente. Thiago Andrade Asato, palestra a seguir, a respeito do tema “Possibilidades de Turismo na Rota Bioceânica”.

Inaugurando o ciclo de palestras no período vespertino, às 14 horas, é a vez da palestra “Turismo em Porto Murtinho”, ministrada por Clayton Castilho Gomes, que é economista, com especialização em Gestão de Políticas Públicas do Turismo. O tópico seguinte é: “PEABIRU – Rota Guaranítica – Tape Aviru”. O tema é abordado pela jornalista da União Continental Latino-Americana UCL, coordenadora do Núcleo do Ecossistema Dakila Paraguai e diretora da TAPE AVIRU Paraguai, Juliet Sarai.

O evento também conta com shows internacionais e nacionais, além da roda de “Terere Hape”, inspirada em um programa televisivo muito famoso no Paraguai, o “Terere Jere”. Na ocasião, apresentam-se quatro novos talentos da música: a harpista de Assunção (PY), Laurita; a cantora de San Pedro (PY), Ysapy; a também cantora Milagros Medina, de Concepción (PY); e a cantora de chamamé de Campo Grande, Patrícia Cantaluppi.

