Sebrae lança espaço interativo com tecnologias voltadas ao Ecoturismo

A atividade do Ecoturismo ganhou um espaço único e interativo, que reúne em um só local, as mais recentes tecnologias que permitem uma imersão em diferentes conteúdos sobre a temática. Trata-se do Espaço Interativo do Polo Sebrae de Ecoturismo, lançado, nessa terça-feira (16), em Bonito, com o objetivo de criar experiências e gerar insights sobre o segmento a gestores de projetos voltados ao Ecoturismo de todo Brasil, além de empresários que atuam na área. O espaço fica na Regional Oeste do Sebrae/MS (Rua Cel. Pílad Rebuá, 2480).

As tecnologias disponíveis no local compreendem: Metaverso, realidade virtual, NFT, painéis touchless, sala 270º, ferramenta de inteligência de dados para o segmento, entre outros, que abordam, por exemplo, os principais destinos de ecoturismo do Brasil e do mundo e o histórico do desenvolvimento da atividade no país. As informações encontradas no Espaço Interativo também podem ser aprofundadas no portal do Polo Sebrae de Ecoturismo, principal canal de disseminação de conhecimento da iniciativa.

Para os empresários do turismo e do comércio, estão previstas palestras e oficinas que irão abordar atendimento ao público e como vender melhor. No caso de alguns segmentos, serão realizadas capacitações específicas. Por exemplo, nos empreendimentos ligados à hospedagem, será ministrado o conteúdo “Estratégia e lucratividade hoteleira”. Já na Comunidade Águas do Miranda, o Sebrae levará oficinas de empreendedorismo para apoiar o surgimento de mais negócios: “Visualizando o meu negócio no papel”, “Sei Vender”, “Praticando as obrigações do microempreendedor individual (MEI)”, entre outras.

Por fim, o programa Carbono Neutro foi organizado em três etapas. Na primeira, será realizada consultoria em ESG (ambiental, social e governança) junto às empresas participantes, além da elaboração de um plano de ação voltado à sustentabilidade. Já na segunda fase, serão realizadas mentorias nas temáticas de marketing, abordando ainda a estratégia de marketing sustentável. Na terceira e última etapa, há o investimento no “Cálculo Pegada Ecológica”, que é criado a partir do impacto que a empresa gera ao meio ambiente. Após este trabalho, o empreendimento receberá um selo de sustentabilidade.

