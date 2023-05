Sebrae/MS tem consultorias gratuitas para gestão de empresas

O mundo do empreendedorismo pode ser desafiador, e muitos micro e pequenos empresários enfrentam dificuldades em diversas áreas, como finanças, vendas, divulgação, entre outras. Mas o Sebrae/MS está promovendo uma solução para ajudar a melhorar a gestão das empresas: o Sebrae Resolve, uma orientação especializada e específica para cada empresa, com implementação imediata, que inclui consultorias gratuitas e online de até quatro horas. Os aconselhamentos ocorrerão de forma online e as inscrições já estão abertas por meio do portal.

De acordo com a analista-técnica do Sebrae/MS, Gabriela Rocha, que coordena o programa em Mato Grosso do Sul, a iniciativa foi desenvolvida considerando resultados de ações anteriores, do Sebrae, visando uma abordagem ainda mais assertiva das demandas dos empreendedores. “Pretendemos analisar a principal queixa do cliente e trabalhar, por meio de ferramentas práticas, para que as melhores soluções sejam encontradas e implementadas, alavancando assim o empreendimento”, comentou.

Para participar, é necessário preencher um formulário disponível na página do Sebrae Resolve na internet, selecionando qual tipo de aconselhamento está sendo buscado. As opções incluem Aconselhamento em Gestão Financeira, Aconselhamento em Marketing Digital, Aconselhamento em Mercado e Vendas, Aconselhamento em Gestão de Pessoas e Atendimento CPAG – Capacidade de Pagamento.

Em até dois dias úteis após o envio do formulário, o Sebrae/MS entrará em contato com o solicitante para confirmar as informações e dar prosseguimento ao atendimento. Na primeira reunião agendada com o consultor, serão identificadas as principais necessidades dentro da área de solução escolhida e pontos primordiais trabalhados durante o atendimento. Já no segundo encontro, será entregue ao cliente um Plano de Ação contendo sugestões de ferramentas e soluções para resolver o problema identificado.

Será possível realizar mais de uma consultoria, porém somente após o encerramento da primeira solicitação. As inscrições para o Sebrae Resolve estão abertas durante todo o ano. Para mais informações sobre o Sebrae Resolve e demais ações voltadas aos pequenos negócios, entre em contato por meio do número 0800 570 0800.

