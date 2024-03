Pesquisa mostra que 27% dos turistas querem natureza e ecoturismo

Os destinos nacionais mais procurados em cada estado na hora de viajar foram revelados por pesquisa do site de busca e venda de passagens aéreas, Decolar. Com base na procura de passagens aéreas em suas plataformas de vendas (site e app), é possível conhecer quais as tendências das viagens nacionais para o primeiro semestre de 2024.

Na região Sudeste, por exemplo, São Paulo (SP) empata com Recife (PE) na preferência dos turistas. Enquanto mineiros e capixabas buscaram a cidade da Garoa, cariocas e paulistas estão querendo conhecer a capital do frevo, Recife (PE). Em segundo lugar, a maior parte das buscas de embarque de Minas Gerais é para Porto Seguro; no Rio de Janeiro, para Fortaleza; em São Paulo, para Salvador e no Espírito Santo, para o Rio de Janeiro. No terceiro lugar da intenção de viagem de quem estará no Sudeste aparecem as capitais nordestinas: Recife, Salvador e Maceió.

São Paulo também é maioria de preferência de quem embarcará no Sul do país. A cidade está no Top 1 dos paranaenses e catarinenses. Já os gaúchos, preferem o Rio de Janeiro. A capital fluminense é segundo lugar de preferência dos paranaenses e catarinenses. Já quem embarcará do Rio Grande do Sul, prefere São Paulo em segundo lugar. E, Recife, é unânime no terceiro lugar na intenção de turistas dos três estados sulistas.

Atravessando o mapa, na região Norte, a cidade de São Paulo está em primeiro lugar para paraenses, acreanos, roraimenses, rondonienses e tocantinenses. A diferença fica apenas por conta dos amazonenses e amapaenses, que têm em suas buscas a preferência por Fortaleza e Belém, respectivamente. Na segunda opção de preferência aparecem São Paulo, para quem embarcará do Amazonas e Amapá. Fortaleza ocupa o segundo lugar das preferências de quem sairá do Pará, Acre e Roraima, e Recife, para quem estará em Rondônia.

No Nordeste, a predileção é unânime! Todos os nove estados da região têm a cidade de São Paulo como a top 1 da busca por viagens nacionais. Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar das buscas para quem embarcará de todos os estados nordestinos. E, na terceira posição, Brasília é a preferência de quem sairá do Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Fortaleza foi a eleita pelos maranhenses e pernambucanos; Porto Alegre, para quem sairá de Sergipe e Bahia, e Recife ocupa o terceiro lugar na preferência dos cearenses. Rio de Janeiro é a terceira opção para Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A capital federal ocupa a terceira posição na preferência de quem sairá da Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí. No Maranhão, a mais buscada foi Fortaleza e no Ceará, Recife.

Já no centro-oeste, as maiores buscas saindo de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são para São Paulo. No Distrito Federal, o Rio de Janeiro está no Top 1. A capital fluminense ocupa o segundo lugar da preferência dos goianos, mato-grossenses e sul-mato-grossenses. Os brasilienses têm como segunda preferência, Recife (PE). A capital do frevo é a terceira opção para quem embarca em Goiás e Mato Grosso do Sul. Já em Goiás, a capital alagoana é a preferência e no Distrito Federal, a eleita é São Paulo.

Além dos dados por estados, a pesquisa também revela um aumento de 36% na busca por passagens aéreas no primeiro semestre de 2024, em relação a 2023. O levantamento considerou embarques de todos os estados do país no período de janeiro a julho deste ano.

PESQUISA – O resultado da pesquisa sobre as buscas de viagens para o 1º semestre converge com os desejos dos brasileiros, revelado pela pesquisa inédita do Ministério do Turismo. Segundo o estudo, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia também foram os primeiros três destinos mais desejados pelos brasileiros para viajar neste ano.

Dos 43% que responderam ter vontade de viajar em 2024, 15% apontaram o desejo de ir para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Em seguida vem a Bahia, com 11% das intenções de visitas dos entrevistados. O Ceará foi citado por 9% e Santa Catarina e Pernambuco, por 7%.

No que se refere às regiões, o Nordeste é o campeão, apontado por 48% de pessoas que pretendem conhecer o Brasil em 2024, seguido por Sudeste (38%), Sul (16%), Norte (7%) e Centro-Oeste (6%).

Além dos mais cotados para 2024, a pesquisa também revelou os locais que os brasileiros têm vontade de conhecer em algum momento da vida. Em uma escala de interesse que varia de 0 a 10, Salvador, com toda sua beleza natural e cultura brasileira, foi a campeã, teve média de 7,1. A paradisíaca ilha de Fernando de Noronha, ficou em segundo, com 6,9 e os destinos Rio de Janeiro (6,7), Lençóis Maranhenses (6,5) e Florianópolis (6,4) ficaram em terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente, deixando claro a preferência dos brasileiros pelo turismo de sol e praia.

ATRATIVOS – Destinos que oferecem opções de sol e praia, natureza/ecoturismo e saúde/bem-estar largam na frente da corrida pela atenção do turista. Sol e praia é a atração turística preferida de 59% dos entrevistados. Natureza/ecoturismo ocupa o segundo lugar, sendo citado por 27% dos participantes. Saúde/bem-estar vem em seguida, com 20%; turismo de aventura é o eleito de 16% e o religioso/espiritual é a preferência de 14% dos que participaram da pesquisa.

Os locais que oferecem belezas naturais para atrair visitantes também saem na frente. Isso porque 31% consideram esse fator na escolha de uma viagem. Preço baixo/favorável é o eleito por 25%, possibilidade de reencontro com familiares/amigos, por 23% e boas avaliações é um critério relevante para 15% dos entrevistados.

