Bonito terá novo emissário de esgoto tratado para ampliar proteção ambiental da região turística

Obra prevista para 2026 inclui Estação Elevatória de Esgoto Tratado com capacidade de 80 L/s e emissário de aproximadamente 22 km até o córrego Mutum

Referência nacional em ecoturismo e reconhecida pelas águas cristalinas, grutas, cachoeiras, cavernas e paisagens naturais, Bonito/MS terá uma nova obra estruturante no sistema de esgotamento sanitário. A Ambiental MS Pantanal iniciou em maio, a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Tratado, com capacidade de 80 litros por segundo, e de um emissário de efluente tratado com aproximadamente 22 quilômetros de extensão.

A nova estrutura substituirá o emissário atual e permitirá redirecionar o efluente tratado para um ponto de lançamento mais distante da área turística e da zona urbana, no córrego Mutum. A intervenção reforça a proteção ambiental de uma das regiões mais visitadas de Mato Grosso do Sul, onde o saneamento tem papel direto na preservação dos rios, nascentes, aquíferos e da biodiversidade.

A obra faz parte dos investimentos da Ambiental MS Pantanal no município, que já atingiu 99% de cobertura de esgotamento sanitário e integra a lista de cidades universalizadas pela Parceria Público-Privada firmada entre a concessionária e a Sanesul.

A empresa, integrante do Grupo Aegea, opera os serviços de esgoto em 68 municípios do interior de Mato Grosso do Sul, por meio de Parceria Público-Privada firmada entre o Governo do Estado e a Sanesul.

Infraestrutura para proteger uma região ambientalmente sensível

Localizado na região turística da Serra da Bodoquena, uma das áreas ambientais mais importantes de Mato Grosso do Sul, Bonito tem cerca de 23 mil habitantes e área territorial superior a 4,9 mil km². No município, a Ambiental MS Pantanal atende a área urbana com serviços de esgotamento sanitário.

Atualmente, Bonito conta com uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) considerada referência para as demais operações da concessionária. A estrutura é responsável pelo tratamento dos efluentes gerados no município e opera de forma contínua, com foco na regularidade do sistema e na proteção ambiental.

Além da ETE, cinco EEEs (Estações Elevatórias de Esgoto), responsáveis pelo bombeamento e transporte dos efluentes, operam continuamente no município para garantir a eficiência do sistema de esgotamento sanitário.

De acordo com Oliver Luan de Leon Trindade, supervisor de Operações da Ambiental MS Pantanal em Bonito, a rotina operacional exige acompanhamento permanente.

“Nossa Estação de Tratamento de Esgoto opera 24 horas por dia, realizando um tratamento de efluentes desenvolvido com foco na preservação ambiental e na proteção dos corpos hídricos da região”, afirma Oliver.

Segundo ele, além da operação ininterrupta da ETE, as equipes executam ações preventivas em diferentes pontos da cidade para reduzir riscos de extravasamentos e assegurar o pleno funcionamento do sistema.

“O trabalho de manutenção preventiva é essencial para manter a regularidade da operação, especialmente em um município com grande fluxo turístico e alta sensibilidade ambiental. Nosso objetivo é garantir que o sistema funcione com segurança e eficiência todos os dias”, destaca.

Saneamento, turismo e conservação ambiental

Para o diretor-executivo da Ambiental MS Pantanal, Clayton Bezerra, investir em infraestrutura de saneamento em um município como Bonito significa atuar diretamente na preservação ambiental, na saúde da população e na sustentabilidade do turismo local.

“O tratamento adequado do esgoto contribui diretamente para a proteção dos rios, nascentes e aquíferos, preservando a transparência das águas e a biodiversidade aquática, características que tornam a cidade referência em ecoturismo”, destaca.

Clayton reforça que, em áreas ambientalmente sensíveis, o saneamento básico tem papel decisivo na prevenção de impactos. O descarte irregular de efluentes pode comprometer o equilíbrio dos ecossistemas, afetar a fauna e a flora e colocar em risco recursos hídricos essenciais para a população e para o turismo.

“Em Bonito, saneamento é sinônimo de proteção ambiental. A coleta, o tratamento e a destinação correta do esgoto fortalecem a saúde pública e ajudam a preservar os ativos naturais que fazem parte da identidade e da economia do município”, afirma.

Ações socioambientais ampliam o cuidado com o território

Além da operação e dos investimentos no sistema de esgotamento sanitário, a Ambiental MS Pantanal desenvolve ações socioambientais no município. Em 2025, por meio do Viveiro Isaac de Oliveira, foram doadas 5.660 mudas para projetos de reflorestamento, recuperação de áreas de preservação permanente, proteção de matas ciliares e conservação de nascentes, incluindo áreas associadas ao Rio Formoso.

As doações foram destinadas a projetos desenvolvidos por instituições como Fundação Neotrópica do Brasil, Mil Pelo Planeta, IASB (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena) e Chácara Bosque das Cachoeiras, voltados à recuperação ambiental e à conservação de áreas estratégicas para a biodiversidade regional.

A concessionária também participa de iniciativas como a Corrida Bonito 21K e a Feira Socioambiental de Bonito, além de apoiar projetos ambientais como Olho D’Água, Rios Cristalinos e De Olho no Óleo. As ações ampliam o diálogo com a comunidade sobre preservação ambiental, uso correto da rede de esgoto e cuidado com os recursos naturais.

Para Gabriel Buim, diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal, a combinação entre operação, manutenção, investimentos em infraestrutura e educação ambiental reforça a relação entre desenvolvimento urbano, saúde pública e conservação ambiental.

“O trabalho contínuo de operação, manutenção e conscientização ambiental mostra que desenvolvimento e preservação podem caminhar juntos. Em Bonito, o saneamento contribui para proteger a saúde da população, os rios e a biodiversidade que fazem da cidade uma referência para o Brasil”, afirma.

Sobre a Ambiental MS Pantanal

A Ambiental MS Pantanal integra a Aegea Saneamento, grupo presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros. No interior de Mato Grosso do Sul, a empresa opera os serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio de Parceria Público-Privada firmada com o Governo do Estado e a Sanesul.

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