Ao som da torcida organizada, os representantes dos 24 municípios de Mato Grosso do Sul que participam do 2º Desafio Estadual das Merendeiras desfilaram em um tapete vermelho. Essa foi a abertura da cerimônia de premiação da grande final da competição, realizada pelo Sebrae/MS, por meio do programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Sistema Fecomércio, por intermédio do Senac MS.

No Gran Murano Buffet, em Campo Grande, foram anunciadas as três melhores receitas da competição. Em primeiro lugar ficou o prato “Strogonoff de frango e legumes”, da merendeira de Coxim, Suellen Sulina da Costa. Já a receita vice-campeã foi “Sopa paraguaia à la buga”, desenvolvida pela merendeira de Bela Vista, Francisca Ajala e, por fim, em terceiro lugar ficou o prato “Antepasto de legumes com frango ao molho branco”, da merendeira de Dourados, Maria Aparecida Ferreira do Nascimento.

Ao todo, representantes de 24 municípios disputaram a etapa estadual do Desafio das Merendeiras, com receitas saudáveis feitas com alimentos da agricultura familiar.

Todas as receitas que disputaram o desafio foram vencedoras nas etapas municipais da competição, realizadas de julho a outubro deste ano. Cada uma delas foi elaborada com itens da agricultura familiar previstos em edital e tiveram que seguir exigências criteriosas para garantir uma alimentação saudável aos estudantes como a utilização de uma proteína, sal de ervas no lugar do sal refinado, além do não uso de alimentos ultraprocessados. De acordo com o diretor de Operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, mais do que trazer uma merenda de qualidade aos estudantes e valorizar quem prepara as refeições, o intuito da competição é estimular a compra de produtos da agricultura familiar por parte do poder público e, dessa forma, fomentar o empreendedorismo no campo.

“A iniciativa faz parte de uma estratégia para o desenvolvimento dos municípios, pois com receitas que trazem alimentos saudáveis e naturais, estimulamos as prefeituras municipais a comprarem localmente do pequeno produtor, o que fomenta a economia. Vale destacar, que mais do que uma competição também é uma ação de qualificação profissional, pois em cada município participante realizamos workshops para auxiliar na elaboração das receitas. No total, foram capacitadas 689 pessoas e, com esse trabalho, pudemos valorizar as profissionais, trazer autoestima e possibilitar que as merendeiras atuem com mais protagonismo nas escolas”, destacou Estanqueiro.

Para a gerente de Turismo e Gastronomia do Senac MS, Roberta Francis Avalos, o trabalho é importante por contribuir para a melhoria da alimentação oferecida aos estudantes, além trazer mais conhecimento para quem atua nas escolas, como as merendeiras e as nutricionistas que auxiliam no processo. “O Senac é referência no Brasil na área de Gastronomia e entendemos que um bom cozinheiro tem sempre o auxílio das nutricionistas na cozinha para garantir todo papel do alimento na mesa das crianças nas escolas públicas. Então, o nosso papel aqui é oferecer a estrutura e auxiliar na avaliação dos pratos, analisando o cumprimento dos critérios por parte dos competidores, tanto na parte de higiene de manipulação de alimentos, como na utilização dos ingredientes e, principalmente, na avaliação da textura e do sabor, pois a comida tem que ser gostosa para ser bem aceita pelas crianças”, ressaltou a gerente.

Durante a cerimônia de premiação, as nutricionistas de cada município participante foram homenageadas com uma placa de reconhecimento ao trabalho desenvolvido. Também receberam a honraria, produtores da agricultura familiar que atuam nas cidades, como forma de valorizar a profissão e o empenho deles em oferecer alimentos de qualidade.

O primeiro momento da etapa estadual da segunda edição do Desafio das Merendeiras aconteceu no prédio do Senac Turismo e Gastronomia, onde os profissionais que se destacaram em cada município fizeram a preparação dos pratos e os apresentaram a uma banca avaliadora. Composta por cinco juradas, a comissão contou com a participação de Lidiane Barbosa, chefe de Blumenau (SC), especialista em gastronomia funcional e desenvolvimento de novos produtos. Ela também é presidente da ONG que executa o projeto social “Crescer e Semear” voltado para levar informação para merendeiras, crianças e pais em escolas públicas de todo país.

“Mato Grosso do Sul se destaca com essa ação, pois ela traz valorização das merendeiras e conscientiza as pessoas a respeito do importante papel que elas desenvolvem, pois são agentes de saúde que fazem parte do processo educacional. Fiquei muito satisfeita com as receitas apresentadas, pois os municípios fizeram um trabalho incrível e se preocuparam em utilizar bastante a matéria-prima da agricultura familiar, pudemos ver que elas foram muito criativas e os pratos estavam deliciosos”, expôs Lidiane.

Também fizeram parte da comissão avaliadora a coordenadora e nutricionista da Alimentação Escolar da Secretaria do Estado de Educação (SED), Jackeline Veras de Souza, e três profissionais que atuam no Senac MS: Roberta Francis Avalos, gerente de Turismo e Gastronomia; Vera Krabbe, docente de Turismo e Gastronomia e Melina Ribeiro Fernandes, nutricionista e docente de Turismo e Gastronomia.

Participam da etapa estadual representantes dos municípios de Água Clara, Amambai, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Dourados, Inocência, Jaraguari, Maracaju, Nioaque, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Sonora e Terenos.

Leia mais: Alunas do Senac MS ficam entre os seis melhores em competição nacional

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.