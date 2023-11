Papai Noel dos Correios: prazo para adoção de cartas começa próxima quarta

Mato Grosso do Sul tem mais de 6 mil cartinhas esperando para serem adotadas

A Campanha Papai Noel dos Correios já tem mais de 30 anos e foi uma iniciativa dos próprios funcionários da instituição que todo ano recebiam inúmeras cartas endereçadas ao Papai Noel. E, como uma forma de atender aos pedidos dessas crianças, a campanha disponibiliza as cartinhas recebidas para que qualquer cidadão possa adotar uma, enviar o presente desejado e realizar o sonho de uma criança.

A partir da próxima quarta-feira (08), os Correios disponibilizará as cartinhas para adoção. O prazo para adotar uma cartinha vai até o dia 15 de dezembro, e a entrega do presente vai até dia 18 de dezembro.

A campanha visa estimular o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças por meio da escrita das cartas, e presentear aquelas em situação socioeconômicas vulnerável.

Confira abaixo as regras para o envio de cartas para a campanha:

Cartas manuscritas de crianças em situação de vulnerabilidade social;

Cartas de crianças de até 10 anos de idade;

Crianças com Deficiência (PcD), independentemente de idade;

Cartas de crianças de escolas da rede pública de ensino, escolhidas pela Secretaria de Educação Estadual e/ou Municipal, que estão na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental até o 5º ano;

Apenas uma carta por criança;

Já para ser um padrinho ou madrinha, você precisa apenas escolher uma cartinha, seja pelo site da campanha ou indo presencialmente a uma agência dos Correios que esteja participando do projeto. Após a escolha, é só comprar o presente, embalar e entregar no ponto de recolhimento de sua escolha.

