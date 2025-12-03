IPVA 2026: contribuintes têm até 5 de janeiro para garantir 15% de desconto no Estado

Envio dos boletos já começou, e governo mantém pacote amplo de isenções e reduções

Proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul já podem acessar os boletos do IPVA 2026, disponíveis tanto pelos Correios quanto pelo site da Secretaria de Fazenda. Quem optar pelo pagamento à vista tem até o dia 5 de janeiro para aproveitar o desconto de 15%, um dos maiores do país.

O calendário definido em decreto publicado em 12 de novembro confirma que a cota única e a primeira parcela vencem no mesmo dia, 5 de janeiro. Para quem preferir dividir o imposto, o parcelamento será feito em cinco pagamentos, com vencimentos em 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 29 de maio. As parcelas não podem ser inferiores a 30 reais no caso de motocicletas e 55 reais para os demais veículos.

O governo estadual mantém política de benefícios que inclui imunidade para veículos oficiais, entidades sociais, autarquias, fundações e templos; isenção para máquinas agrícolas, aeronaves de uso agrícola, embarcações de pescadores profissionais, táxis, mototáxis, ambulâncias, veículos de bombeiros e diplomáticos, além de veículos com mais de 15 anos.

Pessoas com Deficiência têm direito a desconto de 60%, enquanto frotistas com 30 ou mais veículos contam com redução na alíquota. Veículos movidos a GNV continuam totalmente isentos, assim como aqueles que foram furtados, roubados ou sofreram perda total.

Outro ponto mantido pelo governo é a redução das alíquotas para caminhões, ônibus, motorhomes e outros veículos ligados ao transporte de cargas e passageiros, conforme decreto publicado em novembro. Em alguns casos, a base de cálculo permanece com redução de até 50%.

