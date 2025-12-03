Adolescente é apreendido por receptação de bicicleta elétrica e suspeito de furto é identificado em Três Lagoas

Levado à delegacia, o menor admitiu ter adquirido o veículo há cerca de dez dias, de outro adolescente já conhecido por envolvimento recorrente em furtos e roubos. Ele também afirmou ter ciência de que o bem era produto de crime

Na manhã desta quarta-feira (03), um adolescente de 16 anos por receptação de uma bicicleta elétrica furtada em Três Lagoas. A ação ocorreu durante diligências da Operação CODESUL II, que intensificou o combate a crimes contra o patrimônio nos bairros Vila Piloto, Jupiá e Cinturão Verde.

A ação foi realizada por intermédio da SIG (Seção de Investigação Geral) e da 2ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas. Os policiais civis abordaram um adolescente que trafegava em uma bicicleta elétrica em atitude suspeita.

O veículo apresentava pintura preta aplicada sobre a cor original azul, indicando possível adulteração e origem ilícita. Após checagem, foi confirmado que a bicicleta havia sido furtada no dia 12 de novembro, no Bairro Jardim Alvorada. A bicicleta elétrica, avaliada em R$ 5 mil, foi apreendida e será devolvida à vítima.

Levado à sede da SIG, o adolescente admitiu ter adquirido o veículo há cerca de dez dias, de outro adolescente já conhecido por envolvimento recorrente em furtos e roubos. Ele também afirmou ter ciência de que o bem era produto de crime.

Em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), O adolescente foi ouvido na presença de sua representante legal e posteriormente liberado, mas responderá aos procedimentos legais que podem resultar em medida de internação na UNEI, conforme decisão judicial.

As equipes também identificaram o suspeito do furto. O adolescente responsável pelo ato infracional foi identificado e será responsabilizado.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.