Detran suspende atendimento em São Gabriel do Oeste por seis dias para reforma

Unidade ficará fechada de 11 a 16 de março; serviços presenciais retornam no dia 17

A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em São Gabriel do Oeste terá o atendimento ao público interrompido temporariamente a partir da próxima terça-feira (11). A unidade permanecerá fechada até o dia 16 de março para a realização de serviços de manutenção na estrutura física.

Conforme o órgão, a intervenção integra um cronograma de melhorias que vem sendo executado nas unidades do Estado. A proposta é adequar os espaços e aprimorar as condições de funcionamento tanto para os usuários quanto para os servidores.

Com o fechamento, demandas presenciais deverão ser reagendadas para depois da reabertura, prevista para terça-feira (17), quando os atendimentos serão retomados normalmente.

Enquanto isso, os cidadãos podem recorrer aos canais digitais disponibilizados pelo departamento, como o Portal de Serviços, o aplicativo “Meu Detran MS” e o atendimento virtual por telefone, por meio da assistente digital.

