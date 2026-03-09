Polícia realiza reconstituição para esclarecer feminicídio ocorrido em Coxim

Procedimento realizado nesta segunda-feira (9) busca entender as circunstâncias da morte de Nilza de Almeida Lima, de 50 anos

Na manhã desta segunda-feira (9), foi realizada em Coxim a reprodução simulada do feminicídio que vitimou Nilza de Almeida Lima, de 50 anos. O crime aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2026 e segue em investigação.

O procedimento contou com a participação de equipes responsáveis pelos trabalhos periciais, que fizeram registros e análises técnicas durante a atividade. A reconstituição teve como objetivo avaliar versões levantadas ao longo da apuração e contribuir para o esclarecimento da dinâmica do caso.

O marido da vítima, de 46 anos, e o filho, de 22 anos, continuam presos temporariamente. Eles não participaram da reprodução após orientação da defesa, atualmente representada pela Defensoria Pública.

Durante as diligências, uma faca apontada como possível instrumento do crime foi encontrada na última quinta-feira (5), durante uma nova vistoria na residência onde o caso ocorreu. O objeto estava embaixo de um sofá, próximo ao local onde a vítima foi localizada, e apresentava manchas compatíveis com sangue.

No dia em que o crime foi registrado, outras cinco facas haviam sido recolhidas no imóvel. No entanto, exames realizados inicialmente não identificaram vestígios de sangue nesses objetos.

