Acidentes caem 45% na BR-163 durante feriado de Tiradentes em MS

Número de feridos também diminui, mesmo com aumento no fluxo de veículos na rodovia

O número de acidentes registrados na BR-163, em Mato Grosso do Sul, caiu durante o feriado prolongado de Tiradentes. Dados da Motiva Pantanal apontam redução de 45% nas ocorrências em comparação com o mesmo período de 2025.

Neste ano, foram contabilizados 17 acidentes, frente a 31 no ano anterior. O total de pessoas feridas também apresentou queda, passando de 19 para 8 casos. Em relação às mortes, foi registrado um óbito em cada período.

Mesmo com o aumento no fluxo de veículos, estimado em cerca de 306 mil, a rodovia operou com reforço no atendimento ao longo dos mais de 800 quilômetros. Equipes foram distribuídas em diferentes pontos e o monitoramento ocorreu de forma contínua.

Durante o feriado, mais de 80 viaturas estiveram disponíveis para atendimento, entre ambulâncias, guinchos e veículos de apoio. O serviço incluiu suporte médico e mecânico, além de ações de orientação aos motoristas.

Os dados indicam redução nos indicadores de acidentes e feridos ao longo do período, mesmo com o aumento na movimentação de veículos na rodovia.

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