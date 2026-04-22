Polícia Civil esclarece furto no Shopping Center Campo Grande e recupera bolsa subtraída

Nesta quarta-feira (22), a Terceira Delegacia de Campo Grande esclareceu um furto ocorrido em estabelecimento comercial localizado no Shopping Campo Grande.

O fato ocorreu no dia 7 de abril, quando uma mulher entrou em uma loja, realizou compras no valor de R$ 1.228,00 e, aproveitando-se do uso do provador, subtraiu uma bolsa feminina avaliada em R$ 779,00, ocultando o item em sua própria bolsa antes de deixar o local.

Após o registro da ocorrência, representantes da empresa procuraram a Delegacia e apresentaram imagens do sistema de monitoramento. A equipe do SIG da 3ª DP analisou o material, identificou a suspeita, que foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. A bolsa subtraída foi recuperada.

As providências legais cabíveis seguem em andamento.