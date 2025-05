Terça-feira será de sol e tempo seco no Estado

Temperaturas sobem em boa parte do Estado, com umidade do ar em níveis críticos durante a tarde

A previsão para esta terça-feira (13) em Mato Grosso do Sul indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o clima seco e contribui para a elevação gradual das temperaturas, especialmente nas regiões norte, sudoeste e pantaneira, onde os termômetros podem atingir até 32°C.

Ao amanhecer, as temperaturas permanecem amenas, com mínimas entre 13°C e 17°C em grande parte do estado. No entanto, o calor ganha força durante a tarde, principalmente nas áreas mais ao norte e oeste, como Corumbá e Coxim. Nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, as máximas devem variar entre 23°C e 27°C. Já nas faixas do bolsão, leste e norte, as máximas podem alcançar os 31°C.

Em Campo Grande, a terça deve começar com temperaturas entre 17°C e 20°C, e alcançar até 28°C nas horas mais quentes do dia. A umidade relativa do ar continua em níveis preocupantes, variando entre 25% e 45%, o que exige cuidados com hidratação e exposição prolongada ao sol.

Apesar do tempo seco predominante, não se descartam pancadas de chuva isoladas em pontos das regiões norte e nordeste do estado. Os ventos sopram do quadrante leste com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas mais intensas em áreas específicas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram