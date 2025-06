Sexta-feira será de calor e variação de nuvens em MS, mas com risco de chuva isolada

Atuação de sistema de alta pressão mantém tempo firme em boa parte do Estado, mas avanço de frente fria pode provocar instabilidades, especialmente no sul

A sexta-feira (6) será marcada por tempo firme em grande parte de Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens ao longo do dia. No entanto, há possibilidade de chuvas e tempestades isoladas, principalmente na região sul do estado. A instabilidade pode ocorrer devido à passagem de cavados em médios níveis da atmosfera, à aproximação de uma frente fria e ao aumento do calor e da umidade.

As temperaturas devem variar conforme a região. No sul, cone-sul e Grande Dourados, os termômetros oscilam entre 18 °C e 28 °C. No sudoeste e no Pantanal, as mínimas ficam entre 21 °C e 24 °C, com máximas que podem chegar aos 31 °C. Já no bolsão, leste e norte do estado, a previsão indica mínima de 18 °C e máxima de até 32 °C.

Em Campo Grande, o dia deve começar com temperaturas entre 20 °C e 22 °C, podendo atingir até 31 °C no período da tarde. Os ventos estarão variáveis em todo o estado, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas acima desse limite de forma pontual.

