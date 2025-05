Quarta-feira terá predomínio de sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul

Tempo segue firme e seco em quase todo o estado, com alerta para baixa umidade do ar

A quarta-feira (07) será de tempo estável em Mato Grosso do Sul, com premonínio de sol e poucas nuvens em praticamente todas as regiões. O dia será marcado por temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar, devido à permanência de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens de chuva.

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 20°C nas primeiras horas do dia e atingir até 32°C no período da tarde. Os ventos sopram de leste a norte, com intensidade moderada, podendo registrar rajadas acima de 50 km/h em pontos isolados.

Nas regiões sul e grande Dourados, as temperaturas mínimas ficam entre 17°C e 20°C, com máximas de até 32°C. Já na região pantaneira e no sudoeste, as mínimas variam entre 22°C e 25°C, com máximas próximas dos 34°C. O calor será mais intenso no norte e leste do estado, onde as máximas podem chegar a 35°C.

A umidade relativa do ar segue baixa, com valores entre 25% e 40% no período da tarde, exigindo atenção redobrada com a hidratação, principalmente para crianças e idosos.

