Vacinação contra a gripe acontece no Santuário da Perpétuo Socorro nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (7), das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, acontece uma ação de vacinação contra a gripe no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A imunização será realizada exclusivamente nesses horários e está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

A ação da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) tem como objetivo ampliar o acesso à vacina, aproveitando o grande fluxo de fiéis que participam das novenas ao longo do dia. Segundo estimativas do Santuário, mais de duas mil pessoas devem circular pelo local nesta quarta-feira.

“Estamos enfrentando um aumento nos casos de doenças respiratórias, e a vacinação é a nossa principal ferramenta de prevenção. Levar a vacina até locais de grande movimentação, como o Santuário, é uma forma estratégica de garantir que mais pessoas estejam protegidas”, afirma a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite.

“As ações extramuros, como a realizada no Santuário da Perpétuo Socorro, são um pilar importante da nossa estratégia de vacinação. Estamos atingindo um público maior, especialmente aqueles que talvez não conseguissem ir até as unidades de saúde. Isso demonstra nosso compromisso em ir até onde a população está, levando proteção de forma prática e acessível. A parceria com a comunidade e com locais de grande fluxo, como esse Santuário, é essencial para garantir a imunização e controlar a propagação das doenças respiratórias em nossa cidade”, afirma Veruska Lahdo, superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental da SESAU.

Ações Estratégicas

A ação faz parte das estratégias extramuros da SESAU, que tem intensificado a campanha de vacinação em shoppings, supermercados e outros espaços públicos. Somente no feriado prolongado, entre os dias 1º e 4 de maio, mais de 8,6 mil pessoas foram vacinadas nessas ações descentralizadas.

“Nosso esforço é levar a vacina até onde a população está. Com isso, conseguimos ampliar a cobertura vacinal e proteger quem mais precisa, especialmente idosos, crianças e pessoas com comorbidades”, reforça a secretária.

A SESAU destaca que a vacina contra a gripe é segura, gratuita e continua disponível também nas 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) da Capital. A imunização é essencial para prevenir complicações causadas pelo vírus Influenza e reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde.

As ações são realizadas em parceria com instituições públicas e privadas, e estão abertas a toda a sociedade.

Critérios para as Ações Extramuros

A escolha dos locais para realização das campanhas extramuros é feita com base em critérios técnicos, considerando principalmente:

A existência de grande circulação de pessoas;

A facilidade de acesso ao público, como proximidade de transporte coletivo;

A estrutura oferecida pela instituição parceira, como disponibilidade de mesas, cadeiras e acesso à internet para o funcionamento das equipes.

