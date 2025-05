Frente fria avança e muda o tempo em MS neste sábado

Instabilidade pode provocar chuvas, ventos fortes e queda nas temperaturas em diversas regiões do Estado

A chegada de uma frente fria deve mudar o tempo em Mato Grosso do Sul neste sábado (10). A previsão indica sol entre nuvens em grande parte do estado, mas com possibilidade de chuvas isoladas e tempestades pontuais acompanhadas de raios e rajadas de vento, segundo os institutos de meteorologia.

A combinação entre o avanço da frente fria e o transporte de calor e umidade cria condições favoráveis para a formação de instabilidades atmosféricas. Os ventos predominam do quadrante sul, com velocidade média entre 30 e 50 km/h, podendo superar essa marca em algumas localidades.

As temperaturas também devem cair em várias regiões. No sul, cone-sul e na região da Grande Dourados, os termômetros devem variar entre 15°C e 25°C. No sudoeste e no Pantanal, as mínimas ficam entre 19°C e 22°C, com máximas de até 27°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, o clima será um pouco mais quente, com mínimas de 20°C e máximas podendo chegar aos 33°C.

Na capital Campo Grande, o sábado será de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva e ventos moderados. As temperaturas devem oscilar entre 18°C e 26°C. A orientação é que a população esteja atenta às mudanças bruscas no clima, especialmente em caso de tempestades.

