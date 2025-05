Campo Grande realiza fim de semana de vacinação contra a gripe com drive-thru e unidades abertas

Mobilização do Dia D acontece nos dias 10 e 11 de maio e inclui estrutura no Parque Ayrton Senna e atendimento em postos de saúde

Campo Grande realiza neste fim de semana a mobilização do Dia D de Vacinação contra a Influenza, com programação especial que inclui atendimento no sistema drive-thru, no Parque Ayrton Senna no sábado (10) e a abertura de unidades de saúde no domingo (11). A iniciativa é da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e tem como objetivo ampliar o acesso da população à vacina, especialmente para quem não consegue comparecer durante a semana.

A abertura oficial da campanha na Capital será neste sábado, às 8h, no próprio Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, com presença confirmada de autoridades municipais, estaduais e representantes do Ministério da Saúde.

A estrutura montada no local vai funcionar das 8h às 17h, com cinco guichês de atendimento, todos operando inclusive no horário de almoço. O acesso de veículos será pela Rua Jornalista Valdir Lago, nº 512, com saída pela Avenida Ezequiel Ferreira Lima. Quem estiver a pé também poderá se vacinar no local. A imunização está disponível para todos os públicos a partir dos seis meses de idade.

Para garantir agilidade no atendimento, cada guichê contará com três técnicos de enfermagem, conforme explicou a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo. A ação também contará com equipes em revezamento para manter o fluxo contínuo de vacinação ao longo do dia.

“Essa é uma alternativa pensada para quem trabalha durante a semana e não consegue ir a uma unidade. Queremos facilitar o acesso da população à vacinação”, destacou a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite.

