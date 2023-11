Neste sábado três unidades de saúde tem plantão de vacinação contra gripe e Covid-19

A UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto e USF Moreninha realizam plantão de vacinação contra a gripe e a Covid-19 neste sábado (29), em Campo Grande. O atendimento acontece das 7h às 17h, . As unidades também estarão aplicando as vacinas de rotina. A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

A vacinação contra a Covid-19 também continua sendo realizada em Campo Grande. A dose da vacina bivalente contra a Covid-19 está liberada toda a população acima de 18 anos, pessoas com comorbidades e que que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

Em Campo Grande, a vacina contra a gripe está liberada desde junho, para todas as pessoas maiores de seis meses. De acordo com dados do serviço de imunização da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), até o momento, pouco mais de 116 mil pessoas pertencentes aos públicos prioritários foram vacinadas em Campo Grande, o equivalente a 45% de cobertura.

