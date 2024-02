META irá identificar imagens postadas que foram criadas por IA

A era digital está prestes a se tornar um pouco mais transparente graças a uma iniciativa inovadora da Meta. A gigante da tecnologia anunciou planos para implementar etiquetas em imagens geradas por inteligência artificial (IA) em suas plataformas mais populares: Facebook, Instagram e Threads.

Esse movimento visa não apenas aumentar a transparência sobre o conteúdo gerado por IA, mas também educar os usuários sobre a origem das imagens que veem online. Historicamente, a Meta já identifica imagens produzidas pela sua própria ferramenta, Meta IA.

Contudo, a empresa agora busca ampliar essa capacidade, incluindo a detecção e rotulagem de imagens criadas por ferramentas de outras empresas renomadas, como Google, OpenAI e Microsoft.

Combatendo a Desinformação das Imagens Geradas por IA

Este passo adiante na gestão de conteúdo gerado por IA representa um esforço para manter a integridade e a veracidade das informações compartilhadas em suas plataformas. Esta iniciativa é uma resposta direta aos crescentes temores relacionados ao potencial da IA generativa em disseminar desinformação. Principalmente quando provoca instabilidade política, um risco particularmente relevante em anos eleitorais ao redor do mundo.

Além disso, a proliferação de conteúdo degradante e a criação de imagens falsas pornográficas de mulheres famosas, estão entre as principais preocupações da Meta. Embora a tecnologia de rotulagem da Meta ainda esteja em fase de aprimoramento, a empresa se compromete a minimizar a circulação de imagens falsas e a melhorar continuamente a eficácia dessa ferramenta.

Nick Clegg, responsável pelos assuntos internacionais da Meta, expressou a esperança de que essa iniciativa pioneira encoraje outras plataformas a se unirem no desenvolvimento de padrões técnicos comuns para enfrentar os desafios impostos pelas imagens geradas por IA.

OpenAI lança ferramentas para axuiliar no combate a Deepfake

A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou o lançamento de ferramentas destinadas a combater o uso de suas tecnologias para fins políticos prejudiciais. A empresa está implementando salvaguardas em seus geradores de imagens, reforçando o compromisso com a segurança digital e a integridade das informações.

Este movimento da Meta, juntamente com as iniciativas da OpenAI, sinaliza um importante passo em direção à responsabilidade e à transparência no uso de tecnologias de IA. Ao rotular as imagens geradas por IA, as plataformas ajudam a combater a desinformação. Assim como, promovem uma maior conscientização entre os usuários sobre a natureza e a origem do conteúdo que consomem.

Este é um marco significativo na jornada para garantir que a tecnologia sirva ao bem comum, reforçando a confiança digital. A iniciativa da Meta abre um novo capítulo na gestão de conteúdo digital, estabelecendo um precedente para outras empresas do setor.

À medida que avançamos, é vital que outras plataformas sigam esse exemplo, colaborando para criar um ambiente digital mais seguro e transparente para todos.

Com informações da Um Noob.

