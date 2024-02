CAP24: O futuro da internet no Brasil

A abertura do CAP24, promovido pela Associação Catarinense de Provedores de Internet (APRONET), lançou luz sobre os impactos potenciais da Reforma Tributária no setor. Este evento, vital para provedores em Santa Catarina, enfatizou a urgência de abordar as mudanças tributárias e suas implicações.

A Reforma Tributária ameaça aumentar significativamente a carga tributária para os provedores de internet, com a possibilidade das alíquotas saltarem drasticamente. Ao passo que, esta mudança preocupa por seu potencial de afetar a distribuição de custos no setor de serviços, crucial para a economia e empregabilidade no Brasil.

Especialistas como CEO da Previsa Contabilidade, e Paulo Vitor, sócio da Silva Vitor, Faria e Ribeiro Advogados compartilharam suas perspectivas, ressaltando a necessidade de ação política por parte dos provedores para assegurar condições tributárias favoráveis.

Do mesmo modo, eles enfatizaram os desafios de adaptar-se a uma carga tributária mais pesada e o impacto disso no consumidor final.

CAP24: Impacto no consumidor e na inclusão digital

O aumento da carga tributária pode ser repassado ao consumidor, afetando preços de mensalidades e potencialmente prejudicando a inclusão digital. Enquanto a preocupação se estende à igualdade de acesso à internet, um recurso cada vez mais essencial na sociedade moderna.

O evento sublinhou a importância da mobilização dos provedores de internet, incentivando a ação direta junto aos legisladores para enfrentar os desafios tributários. A união do setor aparece como fundamental para garantir a continuidade da expansão digital e da inovação tecnológica.

A participação e o engajamento nas questões tributárias são cruciais para o futuro da internet no Brasil. O CAP24 serve como um lembrete da necessidade de estar informado e ativo nas discussões que moldarão o acesso à internet e a tecnologia no país, com um olhar atento às consequências da Reforma Tributária para todos os envolvidos.

Com informações do Um Noobl.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: