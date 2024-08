Empresário de MS explora as tendências mais avançadas em tecnologia e inovação em imersão no vale do silício

O engenheiro eletricista e de segurança do trabalho Claudomiro Almeida, CEO da Elebrar Engenharia, recentemente participou de uma imersão exclusiva no Vale do Silício, o maior polo de inovação tecnológica do mundo. Durante cinco dias, Claudomiro mergulhou nas principais empresas, universidades e centros de pesquisa que estão moldando o futuro dos negócios e da sociedade.

No primeiro dia, Claudomiro teve a oportunidade de realizar um Big Tour por algumas das empresas mais emblemáticas do Vale do Silício. A jornada começou na Plug and Play, a maior aceleradora da região, onde ele conheceu de perto as mais recentes tendências em aceleração de startups e inovação empresarial. Em seguida, Claudomiro visitou o Google, onde participou de conversas focadas em marketing digital e inteligência artificial, e a Netflix, onde se aprofundou no uso de inteligência artificial para otimizar processos internos. O dia culminou em uma visita ao Apple Park, a icônica sede da Apple em Cupertino, cuja arquitetura futurista e ambiente criativo deixaram uma impressão duradoura. “A forma como essas empresas utilizam a tecnologia para transformar o cotidiano das pessoas é fascinante. Cada detalhe no Apple Park é projetado para inspirar inovação e excelência”, comentou Claudomiro.

O segundo dia foi dedicado ao tema da tecnologia de ponta. Claudomiro visitou a prestigiada Universidade de Stanford, uma das instituições de ensino mais renomadas do mundo, e a Microsoft, onde participou de uma apresentação detalhada sobre o desenvolvimento e o futuro da inteligência artificial. “Ver como a IA evoluiu e está moldando o futuro foi uma experiência incrível. A cada nova descoberta, o potencial de transformação é imenso”, relatou. O dia também incluiu um emocionante passeio em um carro autônomo, proporcionando a Claudomiro uma visão do futuro dos transportes, onde a condução humana poderá se tornar opcional.

No terceiro dia, o foco foi o desenvolvimento de habilidades de liderança e empreendedorismo. Claudomiro participou de um dia inteiro de preparação de pitch, aprendendo as melhores práticas para comunicar ideias de forma clara e impactante a investidores. “Foi um aprendizado que levarei para sempre. Ter clareza e saber como transmitir suas ideias ao mundo é fundamental para o sucesso de qualquer negócio”, refletiu Claudomiro.

O quarto dia trouxe encontros inspiradores, como uma conversa com Alex Dantas, CEO da Circuit Launch and Mechlabs. “Alex é uma pessoa iluminada, com uma história inspiradora e uma visão que transcende o presente. Suas ideias sobre o nascimento de novas startups me motivaram a aplicar esses conhecimentos nos meus próprios projetos”, destacou Claudomiro. O dia também incluiu uma visita à Universidade da Califórnia, Berkeley, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, onde Claudomiro reforçou suas conexões acadêmicas e empresariais.

No quinto e último dia, Claudomiro teve a oportunidade de visitar a Hero City at Draper University, uma comunidade de empreendedores e inovadores corporativos comprometidos em transformar o mundo. “A Hero City é um verdadeiro santuário de inovação. Ver como essa comunidade está moldando o futuro e comprometida em fazer a diferença globalmente foi inspirador”, relatou. O dia encerrou com a apresentação de pitches, onde Claudomiro aplicou todo o conhecimento adquirido durante a imersão, demonstrando o potencial de suas ideias e o futuro promissor da Elebrar Engenharia.

Encerrando sua jornada, Claudomiro expressou sua gratidão: “Não posso deixar de agradecer às grandes amizades que fiz e às mentes brilhantes que conheci ao longo dessa imersão. Cada conversa, cada novo amigo, me ajudou a expandir minha visão e fortalecer minha determinação. Volto ao Brasil com a cabeça cheia de ideias e o coração cheio de entusiasmo. O que vi, vivi e aprendi no Vale do Silício não foi apenas uma lição de tecnologia, mas de vida.”

Claudomiro Almeida retorna ao Brasil com uma bagagem rica em conhecimento e insights estratégicos que serão fundamentais para fortalecer a Elebrar Engenharia como referência em qualidade, inovação e sustentabilidade no mercado nacional.

